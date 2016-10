Telenovela Alibec s-a reluat, iar Steaua susține că s-a înțeles cu Astra pentru transferul atacantului de 25 de ani.

Înțelegerea prevede că Denis Alibec va fi transferat în iarnă, cand se redeschide perioada de mercato, pentru suma de 1,8 milioane de euro, informează sport.ro.

Morais semnează la iarnă

Alibec a mai fost aproape de un transfer la Steaua și luna trecută, când Gigi Becali a anunțat că tranzacția e realizată în proporție de 95%. Lucrurile nu s-au rezolvat atunci, președintele Astrei, Petre Buduru, nu a semnat actele și a blocat negocierile.

Steaua forțează și pentru Junior Morais. ”Alibec a venit și a semnat actele, dar Morais mi-a zis că vine și semnează la iarnă. Este o combinație pe care nu pot să o spun”, a explicat Gigi Becali, la Digi Sport.

Marius Șumudică a luat foc: ”Nu e normal”

Marius Șumudică a luat foc. ”Nu știu foarte bine situația. Dacă aceste lucruri se întâmplă, nu mi se pare normal. Eu am un contract ferm, iar rezultatele de anul trecut mă feresc să nu mi se întâmple ce i s-a întâmplat lui Napoli la Iași. Nu e normal să dăm jucători in corpore unei rivale. Nu mă mă simt confortabil. Nu mai înțeleg, noi vindem și când e perioadă de transfer și când nu e. Nu e nevoie de bani la Astra. Când am calificat echipa în grupele Europa League mi s-a spus că suntem salvați financiar până la vară. Au fost vânduți la Steaua și Boldrin și De Amorim,

Oferta pentru Alibec e generoasă. E delicat să controlez un jucător care a semnat cu Steaua. E un vestiar greu, pot apărea reproșuri. Îi voi folosi și pe Alibec și pe Morais, sunt profesioniști. Nu cred că sunt rezolvate aceste transferuri. Au mai fost transferați de vreo trei ori în ultimele luni”, a declarat antrenorul Astrei, la Digi Sport.