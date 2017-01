Ștefan Radu a transmis un mesaj emoționant de ziua clubului. Lazio Roma împlinește azi 117 ani de existență. Fostul dinamovist joacă deja de nouă ani la Lazio, fiind cel mai vechi component al echipei antrenate acum de Simone Inzaghi.

„Aproape zece ani petrecuți la acest club nu se discută, trebuie să-i trăiești. De la sezon la sezon am apreciat mai mult valoarea acestui tricou istoric, și sunt din ce în ce mai îndrăgostit de club”, a spus Ștefan Radu, unul dintre jucătorii favoriți ai antrenorului Simone Inzaghi.

Două titluri și două trofee continentale

Lazio Roma s-a înființat pe 8 ianuarie 1900 și se laudă că este „prima echipă din Capitală”. Rivala de moarte, AS Roma, s-a înființat mult mai târziu, în 1927. Lazio are un palmares „subțire”, doar două titluri de campioană, în 1973-1974 și 1999-2000. Dar, spre deosebire de rivala din oraș se laudă cu două trofee europene: Cupa Cupelor (ultima ediție, 1998-1999) și Supercupa Europei (1999). Lazio mai are în palmares 6 Cupe ale Italiei și trei Supercupe.

La Lazio au jucat în acești 117 ani doar doi români. Primul a fost Norberto Hoeffling, care a jucat acolo în perioada 1949-1951, timp în care a strâns 72 de meciuri și 25 de goluri. Norbert Hoeffling (1924 – 2005) a fost și un foarte bun antrenor, care a pregătit, printre altele și pe FC Bruges, Anderlecht Bruxelles și Feyenoord Rotterdam.

Al doilea este Ștefan Radu, jucătorul transferat de la Dinamo în 2008, contra sumei de 5 milioane de euro. Ștefan Radu a ajuns recent la 200 de apariții în tricoul celor de la Lazio numai în Serie A, fiind între primii zece jucători din istoria clubului ca număr de prezențe.