Stejăreii participă la Rugby Europe Men’s Sevens U18 Championship, competiție ce se desfășuară sâmbătă și duminică, la Heidelberg, în Germania.

La turneu mai participă echipe puternice precum Franța, Anglia, Irlanda, Italia, Portugalia, Spania sau Rusia.

Această competiție a fost rezervata până în 2016 categoriei de vârsta U19, Stejareii participand la editiile din 2013, 2014 si 2015. Tricolorii au realizat cel mai bun rezultat in 2013 la Vichy, unde am ocupat locul patru dupa victorii impotriva Rusiei si Germaniei, in careul de asi echipa noastra nationala fiind depasita dupa partide stranse de Portugalia si Irlanda.

Anul trecut , prima editie a acestei competitii disputate in formatul U18 a avut loc la Bucuresti pe Stadionul National Arcul de Triumf cand, desi ne-am calificat in sferturile de finala ale locurilor 1-8, nu am putut trece de Italia si astfel am fost nevoiti sa intram in lupta pentru trofeul Plate, victoria din partida cu Germania pozitionandu-ne in ierarhia finala pe locul sapte.

La Heidelberg in prima zi a turneului, Stejareii vor face parte din Grupa B, alaturi de Franta, Polonia si Belgia. Este o grupa echilibrata in ciuda faptului ca toate adversarele echipei noastre nationale sunt reprezentantele unor natiuni la rugbyul practicat in sapte, la nivel de seniori fiind prezente in circuitul Sevens Grand Prix, primul esalon valoric continental.

„Ne dorim sa obtinem un rezultat cat mai bun la Heidelberg. Presiunea va fi mare asupra noastra in special in primele doua partide, cu Polonia si Belgia in fata carora ne-am propus ca obiectiv sa castigam, iar apoi sa ne concentram pe ultimul joc impotriva Frantei, toate rezultatele fiind importante pentru parcursul ulterior la acest Campionat European” , a declarat antrenorul Alexandru Lupu, inainte de plecarea in Germania.

Sâmbătă, programul Stejareilor va fi următorul:

09.09.2017, ora 12:06: Romania-Polonia

09.09.2017, ora 15:02: Romania-Belgia

09.09.2017, ora 18:42: Romania-Franta

Lotul echipei noastre are urmatoarea componenta:

Sebastian Munteanu, Razvan Belehuz, Petru Azoitei, Vlad Leica, Cosmin Botezatu – Barlad, Andrei Mihalache, Vlad Bocanet – CSS 2 Baia Mare, Emanuel Grigore – Dinicu Golescu/ Steaua, Danut Jipa – CNE Cornu, Ionut Tudor – Pantelimon, Marius Ferariu – Gura Humorului, Peter Chiriac – Iasi

Staff tehnic: Antrenor: Alexandru Lupu, Preparator fizic: Andreea Delean, Kinetoterapeut: Adrian Purdila, Manager: Sabin Vasilescu