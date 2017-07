Lotul echipei de handbal feminin pentru sezonul 2017/18 este acum complet. Suedeza Sabina Jacobsen a semnat cu CSM București un contract pentru următorii doi ani şi va purta tricoul cu numarul 9.

Interul stânga in varsta de 28 de ani şi-a inceput cariera la Lugi HF (-2012/Suedia), făcând apoi pasul către Danemarca (Randers HK/2012-2014) si vine in România dupa 3 ani petrecuti la FC Midtjylland, 2 sezoane sub comanda actualei antrenoare a Tigroaicelor, Helle Thomsen.

Sabina are 98 de partide şi 130 de reuşite in tricoul nationalei sale, precum şi două medalii internationale (Argint European 2010, Bronz European 2014).

Sabina Jacobsen : “Sunt foarte fericită şi recunoscătoare pentru oportunitatea primită de a juca pentru CSM Bucureşti, una dintre cele mai bune echipe din lume. A fost visul meu, inca de cand am inceput handbalul, sa joc la cel mai inalt nivel, sa fac parte dintr-o echipă cu şanse mari de a câştiga Liga Campionilor.

Sper ca transferul meu la CSM Bucuresti va continua sa mă motiveze sa mă dezvolt, să dau totul pentru a ajunge la cel mai inalt nivel, alături de colegele mele. Nu-mi place sa pierd, sunt aici pentru a caştiga!”