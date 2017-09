Şumudică a făcut show, după cea de-a doua victorie obținută în Turcia. ”Îmi ce scuze!

Şumudică a făcut show în Turcia. Tehnicianul român s-a bucurat în stilul său caracteristic după ce echipa pe care o pregătește, Kayserispor, a obţinut a doua victorie în actuala ediţie din campionatul Turciei, prima în deplasare: 2-0 pe terenul lui Sivasspor.

Extrem de temperamentali, turcii au luat pentru prima oară contact cu cel mai plin de pasiune tehnician român. Şumudică a obţinut o victorie extrem de importantă, iar la final s-a descătuşat. A pătruns pe teren şi şi-a felicitat jucătorii, pentru ca apoi să meargă la propria galerie şi să sărbătorească succesul.

Întrebat despre energia avută la final de joc de jurnaliştii turci, Şumi a anunţat că astfel de episoade se vor repeta în viitor, personalitatea şi felul său de a fi determinându-l să fie plin de elan.