Șumudică a făcut show: ”N-am jucat cu Industria Sârmei Deșertul Gobi. Sunteți o țară de steliști!”

Șumudică a făcut show pe aeroport, în crucea nopții, când Astra Giurgiu a revenit de la Roma, unde a fost călcată în picioare de echipa lui Totti cu scorul de 4-0. Antrenorul a sărit și la gâtul conducătorilor giurgiuveni, că n-au asigurat alt interval orar pentru revenirea în țară, dar și pe jurnaliști, pe care-i consideră „steliști”.

„N-aţi venit cu şampanie, cu ceva? Cu un tort? Am jucat cu Roma, ce voiaţi? Nu am jucat cu Industria Sârmei Deşertul Gobi. Roma e o echipă puternică, dar voi sunteţi o ţară de stelişti. Au pus presiune pe noi şi ăsta e nivelul fotbalului românesc. Suntem departe, Roma e o echipă mult mai bună decât Copenhaga, pe care am întalnit-o în Liga Campionilor.

„Se mai întâlnesc ăștia și cu nevestele, se culcă la 6”

Avem cele mai mici şanse, aproape nicio şansă de calificare. Sunt echipe mult mai puternice şi echipe care investesc bani. Nu vedeţi că noi am ajuns la două noaptea? E posibil să ajungi la două noaptea când peste două zile joci? Peste două zile noi ne ducem să jucăm, dar dacă ajungi la două noaptea în Romania, acasă ajungi pe la 3-4 dimineaţa. Ce să mai doarmă ăştia? Se mai întâlnesc şi cu nevestele, se culcă la 6. O să ajung şi eu acasă şi dau nişte mailuri pe la UEFA să văd dacă ne intră banii. Nu mă ocup de contabilitate, nu ştiu dacă ne intră sau nu banii”, a declarat Şumudică.