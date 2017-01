Șumudică a spus tot ce se întâmplă cu Budescu. ”A venit noaptea trecută la mine, avem o relație specială”, a mărturist antrenorul campioanei Astra Giurgiu, care s-a obișnuit cu gândul că jucătorul a ales Steaua.

Constantin Budescu s-a dus cu Astra în cantonament după ce și-a reziliat contractul cu Dalian Yifang, dar n-a vrut să joace în amicale. Gigi Becali se laudă că l-a convins să vină la Steaua, dar totul a rămas, deocamdată, la stadiul de vorbe.

Șumudică a spus tot ce întâmplă cu Budescu: „Nu pot eu să-i susțin salariul!”

Constantin Budescu va alege Steaua, deși a mai avut oferte și din Turcia, de la Karabukspor, pe care a refuzat-o de frica atentatelor, de la Steaua Roșie Belgrad, dar și de la Astra. Până la urmă, ialomițeanul va ajunge în curtea Stelei.

„Nu e problema mea, eu am făcut tot ce am putut să îl am în cantonament. Nu pot eu să îi susţin salariul lui Budescu. A venit azi-noapte la mine, am stat de vorbă, avem o relaţie specială. Îmi pare rău că nu putem să rezolvăm acest transfer, e încă o lovitură grea, o lovitură puternică pentru mine. E tragi-comic ce se întâmplă”, a spus tehnicianul.

Șumudică și Budescu au mai avut și momente tensionate, dar, în general, au o relație de amiciție.

Campioana i-a oferit un salariu lunar de 15.000 de euro şi 150.000 la semnătură, pentru o înţelegere valabilă pe un an şi jumătate. Un mare avantaj era că acesta putea accepta în orice moment o ofertă superioară din străinătate.

De cealaltă parte, Becali a fost mai generos: 200.000 de euro la semnătură, 20.000 pe lună şi încă 100.000 de euro la începutul fiecărui nou an din contractul de 3 ani şi jumătate. Mai mult, Budescu ar avea şi prime de obiectiv: 150.000 de euro pentru calificarea în grupele Champions League şi 50.000 de euro pentru accederea în grupele Europa League.

Astra îl aduce pe Zicu în locul lui Budescu

Ca să umple golul lăsat de plecarea lui Constantin Budescu, Astra s-a reorientat spre Ianis Zicu, jucătorul în vârstă de 33 de ani fiind liber de contract după ce și-a reziliat angajamentul cu ASA Târgu Mureș.