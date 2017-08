Supercupa Europei: Real Madrid – Manchester United (marți, ora 21.45, ProTV, Dolce Sport 1).

Partida, care se va disputa în Macedonia, pe stadionul Philip II Arena din Skopje, va fi a 42-a finală de Supercupă a Europei.

ACTUALIZARE 8 august, ora 21.33. Au fost anunțate echipele de start. Marea surpriză este absența lui Cristiano Ronaldo dintre titularii lui Real.

Real Madrid – Manchester United 2-1

Au marcat: Casemiro (24), Isco (52) / Lukaku (62)

Final de meci.

Minutul 90+2: Ocazie mare pentru Real! Lucas driblează fabulos în dreapta și trimite în centrul careului, de unde Asensio șutează din prima, pentru a vedea cu De Gea respinge cu un nou reflex incredibil.

Minutul 81: Ocazie uriașă ratată de Rashford! Lansat singur cu Navas, atacantul lui United nu-l poate învinge pe portarul lui Real, care deviază în corner.

Minutul 62: Gooool United! Romelu Lukaku înscrie din fața careului mic, după de Keylor Navas nu a putut prinde mingea șutată puternic de Matic, respingând în față.

Minutul 52: Gooool Real! Isco finalizează elegant, cu un șut la colțul lung, o prelungită acțiune de atac a campioanei Europei.

Minutul 48: David De Gea respinge în corner un șut violent al lui Toni Kroos. La faza următoare, Smalling deviază tot în corner un șut al lui Marcelo. United pare în corzi în startul reprizei secunde.

Pauză. Real Madrid a fost echipa care a controlat ostilitățile în prima repriză și, de aceea, avantajul spaniolilor, chiar dacă venit dintr-o poziție suspectă de ofsaid, este meritat.

Minutul 43: David De Gea, portarul lui Manchester United, are un reflex de zile mari la bomba expediată de Karim Benzema, atacantul lui Real Madrid.

Minutul 30: Pauză de hidratare pentru jucătorii celor două echipe, permisă de arbitru din cauza căldurii foarte mari de la Skopje.

Minutul 24: Gooool Real Madrid! Dintr-un ofsaid nesemnalizat, Casemiro deschide scorul cu un șut din cădere, la colțul lung, după o centrare a lui Carvajal, care a depășit toată defensiva lui United.

Minutul 16: Bară pentru Real Madrid! În urma unui corner executat de Toni Kroos, Casemiro trimite, din plonjon, mingea în transversală. La faza imediat următoare, Pogba este egoist și irosește o bună șansă pe contraatac, alegând să șuteze de la distanță, în loc să paseze unui coleg.

Minutul 15: Nici o altă ocazie mare la cele două părți, după oportunitatea irosită de Gareth Bale.

Minutul 3: Gareth Bale are prima ocazie a meciului. Galezul trimite peste poartă, din fața careului mic, o minge plouată. Execuție dificilă.

Real Madrid: Navas – Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo – Casemiro – Modric , Kroos – Isco (74 Lucas) – Benzema (83 Ronaldo), Bale (74 Asensio).

Rezerve: Casilla, Nacho, Theo, Asensio, Kovacic, Cristiano Ronaldo, Lucas

Antrenor: Zinedine Zidane

Manchester United: De Gea – A. Valencia, Nilsson Lindelöf, Smalling, Darmian – Matic – Ander Herrera (56 Fellaini), Pogba – H. Mkhitaryan, Lingard (46 Rashford) – R. Lukaku

Rezerve: Romero, Blind, Carrick, Fellaini, Martial, Mata, Rashford

Antrenor: José Mourinho

ACTUALIZARE 8 august / Fotbaliștii lui Real Madrid s-au întâlnit, marți, cu un grup de copii cu dificultăți de auz.

Thanks @Cristiano for taking time to meet these hard-of-hearing children from Skopje, who will perform at tonight’s #SuperCup ceremony ??? pic.twitter.com/xgl3Cz2Yqp — UEFA Foundation (@UEFA_Foundation) August 8, 2017

ACTUALIZARE 8 august. Aroganțele lui Mourinho: ”Diferența este că atunci când am venit eu, Real Madrid nu era nici măcar cap de serie în Liga Campionilor. Era o echipă care, în ciuda istoriei sale incredibile, nu trecea nici măcar de sferturile de finală. Jucătorii cei mai importanți nu prinseseră niciodată un sfert de finală în Liga Campionilor. Iar când am plecat eu, Real devenise o echipă care jucase trei semifinale consecutive de Ligă, era cap de serie, fusese campioană în Spania, câștigase meciuri atât acasă, cât și în deplasare. Am plecat liniștit, pentru că am dat totul și nu mai aveam nimic de oferit. Am dat totul, așa cum nu am mai făcut-o nicăieri. Pot să spun că la Real Madrid am dat mai mult decât am dat vreodată” , a declarat managerul lui Manchester United, Jose Mourinho.

ACTUALIZARE 8 august. ”Pentru mine, este o onoare incredibilă să fiu căpitanul acestei echipe. Avem acum din nou întâlnire cu istoria, trebuie să arătăm ca o campioană a Europei, a Ligii Campionilor. Trebuie să ne concentrăm pentru a putea aduce încă un titlu în palmaresul clubului, să ridicăm acest trofeu pentru suporteri. Cred că este important să îți cunoști adversarul, te ajută puțin să anticipezi posibilele surprize care ar putea apăra la nivel tactic, al strategiei. Dar, la final, în fotbal, important este jocul și sper să facem un meci foarte bun”, a declarat madrilenul Sergio Ramos.

ACTUALIZARE 8 august: În vederea acestui joc, Zinedine Zidane, antrenorul de la Real, l-a convocat și pe Cristiano Ronaldo, cu toate că starul portughez a revenit la antrenamente cu doar o săptămână în urmă, cu obiectivul de a fi în formă pentru duelurile cu FC Barcelona din Supercupa Spaniei, programate pe 13 și 16 august. De partea cealaltă, tehnicianul Jose Mourinho l-ar putea arunca în luptă pe Nemanja Matic, fotbalist transferat recent de la Chelsea pentru 45 de milioane de euro.

Este pentru prima oară când Macedonia va organiza o finală de cupă europeană, interesul pentru acest meci fiind major în țara ex-iugoslavă.

Până în prezent, Real Madrid și Manchester United s-au mai întâlnit de 11 ori, toate jocurile în Liga Campionilor. Bilanțul este favorabil Realului, cu 4 victorii, față de 3 ale ”diavolilor roșii”, golaveraj 20-16.

Ultimul joc direct între cele două echipe s-a disputat în 2013, în optimile de finală ale Ligii Campionilor, Real Madrid impunându-se la limită, scor 2-1, la Manchester. Spaniolii au mers mai departe cu scorul general de 3-2.

Supercupa Europei: Real are trei trofee, Manchester, unul

Dacă Real Madrid a obținut trei astfel de trofee (2002, 2014, 2016), din cinci meciuri disputate, Manchester United are o singură Supercupă a Europei (1991), din trei jocuri cu trofeul pe masă.

Clubul britanic a fost sancționat săptămâna trecută de UEFA cu 10.000 de euro pentru nerespectarea regulilor antidoping la finala Ligii Europa câștigată în fața echipei Ajax, scor 2-0.

Mai mult, jucătorii Phil Jones și Daney Blind au fost sancționați cu câte 5.000 de euro fiecare, primul primind și o suspendare de două jocuri în competițiile organizate de UEFA.

Astfel, Phil Jones nu va juca, marți seară, la Skopje, împotriva Realului. Manchester United l-a luat pe Nemanja Matic de le Chelsea Londra în schimbul a 45 de milioane de euro.

La Skopje va fi o zi toridă de vară, mercurul termometrelor urmând a înregistra marți nu mai puțin de 40 de grade! La ora jocului vor fi 32 de grade Celsius!

