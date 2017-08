Supercupa Italiei 2017: Juventus – Lazio 0-1. Gol din penalty, Immobile! Ștefan Radu, titular la capitolini / LIVESCORE

Supercupa Italiei 2017: Juventus – Lazio (duminică, 21.45, DigiSport 3). Se amână introducerea arbitrajului video, scrie digisport.ro.

VIDEO, AICI.

0-1! Immobile a deschis scorul. Tot Ciro a scos faultul la Buffon.



31′ – Penalty awarded to Lazio after Buffon slides into Immobile inside the box. #SupercoppaTIM — JuventusFC (@juventusfcen) August 13, 2017

0-0 după 20 de minute.

17′ – Chance for Lazio: Milinkovic Savic’s bicycle kick is heading towards goal, but @MedhiBenatia is there to block ? #SuperCoppaTIM — JuventusFC (@juventusfcen) August 13, 2017

Parada modei la Juventus.

Se joacă la Roma, pe Olimpico.

Echipele

Juventus: Buffon; Barzagli, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain.

Lazio: Strakosha; Wallace, de Vrij, Radu; Basta, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Milinkovic, Immobile



Ștefan Radu e titular la laziali.

Echipe probabile

Juventus: Buffon – Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, Sandro – Pjanic, Khedira – Costa, Dybala. Mandzukic – Higuain.

Lazio: Strakosha – Șt. Radu, De Vrij, Wallace, Basta – Parolo, Leiva, Milinkovici Savici, Lulici – F. Anderson, Immobile.

The 2015 #SuperCoppaTIM saw debut goals for Mandzu & Paulo…Could we see a debut goal tonight for one of the new ⚫️⚪️?#ForzaJuve pic.twitter.com/F9olweOY9w — JuventusFC (@juventusfcen) August 13, 2017

Iniţial, şefii din ”Il Calcio” au anunţat că arbitrajul video va fi folosit în premieră la primul joc oficial al sezonului, însă s-a revenit asupra deciziei.

Astfel, la partida de pe Stadio Olimpico din Roma, dintre campioana Juventus şi finalista Cupei, Lazio, brigada condusă de Davide Massa se va putea baza doar pe tehnologia de linia porţii, folosită deja cu succes în Italia

În aceste condiţii, arbitrajul video va fi folosit pentru prima oară în prima etapă din Serie A, tot la un meci al lui Juventus, care va juca împotriva lui Cagliari, pe 19 august, de la ora 19:00.

Supercupa Italiei, între Juventus şi Lazio Roma, se va disputa duminică, de la ora 21:45, şi va fi transmisă pe Digi Sport 3.

Ștefan Radu e anunțat titular la laziali. Keita Balde, aproape de transfer la Juve, n-a fost convocat.



Chiar înaintea Supercupei Italiei, cu Lazio, Juventus vrea să-l ia de la rivala din Roma pe Keita Balde. Totușu, Inter a făcut deja o ofertă de 30.000.000 de euro, notează gazzetta.it.