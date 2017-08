Supercupa României 2017 la handbal masculin: Dinamo – HC Dobrogea Sud Constanța (sâmbătă, ora 16.00)

Supercupa României 2017 la handbal masculin: Dinamo – HC Dobrogea Sud Constanța se va disputa sâmbătă, de la ora 16.00, în Sala Polivalentă din Capitală.

Campioana Dinamo și HC Dobrogea Sud, urmașa celebrei HCM Constanța ( 9 ori campioană a României, semifinalistă în Cupa Cupelor 2006 și în Cupa EHF 2014, de 4 ori câștigătoare a Supercupei României), se vor duela sâmbătă, ora 16.00, în Sala Polivalentă din capitală în Supercupa României. Se anunță un meci incendiar în contextul în care ambele echipe au realizat transferuri spectaculoase în intersezon și au achizitionat jucători de top din Europa. Cele două echipe s-au întâlnit anul trecut în semifinalele Ligii Zimbrilor și în finala Cupei. După confruntări foarte aprige și echilibrate, alb-roșii au avut câștig de cauză de fiecare dată.

Retras din activitatea de jucător, fostul mare internațional Rudi Stănescu și-a luat în serios rolul de președinte la Dobrogea Sud și a transferat în vară un cvartet de senzatie din spațiul ex-yugloslav (4 jucatori din 4 nationale diferite):

Portarul macedonean Nikola Mitrevski (de la Benfica Lisabona/56 selecții natională), interul bosniac Dejan Malinovic (128 goluri la naționala țării sale) și alți 2 jucători cu experiență în campionatele din Franța și Germania: sârbul Nemanja Mladenovic și muntenegreanul Stevan Vujovic. La 27 ani, coordonatorul de 1.90 metri este un adevărat globe-trotter. A evoluat deja în 8 țări până să ajungă la malul Mării Negre (Muntenegru, Serbia, Macedonia, Spania, Franța, Germania, Elveția și Ungaria).

„Am venit la Constanța pentru că am mulți prieteni care au evoluat aici. Este un oraș frumos, cu o echipă bună de handbal. Am schimbat o mulțime de jucători, dar cel mai important lucru este că ne simțim deja ca o echipă. Vorbim o mulțime de limbi, suntem din țări cu mentalități diferite, însă le mulțumesc jucătorilor din România care ne-au ajutat să ne integrăm rapid. Dinamo este o echipă valoroasă, dar avem șanse. Dacă jucăm în forță, ca niște bărbați, putem învinge. Dacă luptăm doar la 80% din potențial și jucăm ca fetele pe teren, vom pierde sigur”, a punctat Stevan Vujovici.

Un dublu campion mondial, pe banca tehnică a „marinarilor”

Cu un palmares de invidiat ca jucător (campion mondial cu Franța în 1995 și 2001, argint 1993 și bronz 1997/câștigător Liga Campionilor în 2002, câștigător EHF Cup în 2001, campion în Bundesliga în 2001, 4 ori campion al Franței), Christian Gaudin se află la a doua experiență în România după ce în 2014 i-a condus pe tricolori în barajul pentru Campionatul Mondial pierdut contra Suediei. Ca antrenor, Gaudin s-a remarcat la Saint-Raphael (club unde activeaza Mihai Popescu – cel mai bun jucător român al momentului) unde a obținut un loc 3 în liga franceză și a jucat de 3 ori finala Cupei Ligii. A antrenat ulterior pe HSV Hamburg (câstigătoarea a Ligii Campionilor în 2013) și pe Selestat (Franța). „Am exersat mult la antrenament, am încercat să aducem mai multă precizie în noul sistem de joc. Evident, cu noii jucători, trebuie ca toată lumea să se cunoască mai bine. Atmosfera e bună. Acum, ştim foarte bine, pentru a valida această muncă şi pentru a rămâne liniştiţi, trebuie să câştigăm meciuri. Dinamo este favorită la câștigarea campionatului, dar nu ne antrenăm zilnic din greu pentru a fi victime. Cred că fiecare jucător îşi doreşte, mai ales cei care au fost şi anul trecut, o mică revanşă. Supercupa este un meci care decide un trofeu. Eu am avut şansa să câştig Supercupa în Germania, în Franţa, dar niciodată în România. Vreau să o câştig şi în România! Am şansa asta şi, în ceea ce mă priveşte, o să fac totul pentru a fi cât mai buni şi pentru a câştiga”, a declarat Christian Gaudin.

10 lei un bilet la Supercupă

Biletele pentru Supercupa României se pot achiziționa deja online de pe eventim.ro (http://www.eventim.ro/ro/bilete/supercupa-romaniei-la-handbal-feminin-bucuresti-sala-polivalenta-470749/event.html?ca=12) și din rețeaua magazinelor partenere. Prețul variază între 10 și 20 lei. Deoarece săptămâna viitoare (duminică, ora 20.00) se dispută și Supercupa la feminin între CSM București și SCM Craiova, FRH oferă posibilitatea de a vedea ambele evenimente la pachet pe baza unui abonament cu reduceri.

Citiți și Handbalvolei.ro: toate rezultatele din meciurile amicale de handbal masculin. Dunărea Călărași, învinsă de Motor Zaporoje