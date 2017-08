Superliga de rugby 2017 începe sâmbătă. Programul partidelor

Superliga de rugby 2017 începe sâmbătă. Sezonul cu numărul șapte al SuperLigii CEC Bank, primul eșalon valoric al rugby-ului românesc, cu șapte echipe la start, va debuta cu cele trei partide din prima etapă.

Președintele Federației Române de Rugby, Alin Petrache, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că echipa națională se alimentează din SuperLigă și a reușit să urce un loc în clasamentul mondial.

”Am urcat un loc în clasamentul mondial și datorită SuperLigii CEC Bank avem o echipă națională care se alimentează cu jucători puternici, care vin din spate, care fac parte din echipa națională”, a afirmat Petrache.

”Numărul 7 în simbolistica populară este purtător de noroc și sper să fie și pentru a șaptea ediție a campionatului SuperLiga CEC Bank, cu 7 echipe participante. Ne bucurăm să constatăm dorința de autodepășire pe care cluburile o manifestă și avem încredere că își va regăsi expresia într-o nouă rundă de meciuri frumoase”, a mai spus fostul internațional.

Căpitanii celor șapte echipe participante au luat cuvântul și și-au anunțat obiectivele pentru noul sezon, în care campioana Timișoara Saracens și vicecampioana CSM Știința Baia Mare au anunțat răspicat că vor lupta pentru titlu, în timp ce CSM București și CSA Steaua au anunțat că se vor bate pentru locurile 1-2.

Marian Căpățână (Timișoara Saracens): ”Sperăm ca în fiecare an SuperLiga să crească așa cum a crescut în ultimii ani și ne dorim ca de fiecare dată să ne batem pentru titlu, așa cum am făcut și până acum”.

Răzvan Ailenei (CSM Știința Baia Mare): ”Obiectivul nostru este câștigarea SuperLigii CEC Bank și totodată să oferim un rugby spectaculos”.

Viorel Lucaci (CSA Steaua): ”Obiectivul nostru anul acesta este să creștem de la meci la meci, ținând cont că avem un nou staff. Ne dorim să progresăm la fiecare meci și să ne clasăm pe primele două locuri”.

Adrian Ion (CSM București): ”Obiectivul CSMB în acest an este să jucăm finala mare. Am început reconstrucția echipei din decembrie, aducând o serie de jucători noi și un staff profesionist, cu obiectivul ca în doi ani să câștigăm campionatul. Avem susținerea d-nei Szabo (Gabriela Szabo, directorul general al CSMB, n. red.), în crearea unei echipe puternice, atât pentru competiția internă, iar dacă ne ajută rezultatele și pentru cupele europene. Va fi un an greu în care va trebui să confirmăm medalia de bronz câștigată în ultimele două sezoane”.

Laurențiu Meline (CS Dinamo): ”Dinamo își propune anul acesta cel puțin un loc mai sus decât anul trecut (locul 5, n. red.), ținând cont de faptul că au venit niște jucători noi, pe linia de treisferturi, acolo unde am fost anul trecut puțin deficitari, relațiile de joc au început ușor-ușor să progreseze și sperăm să facem față cu brio noului sezon competițional. Dinamo și-a propus mereu locuri fruntașe, dar, din păcate, anul trecut nu am putut ține pasul”.

Ștefan Drușcă (CS Poli Iași): ”Ca și anul trecut, ne propunem să facem meciuri cât mai frumoase, să ieșim cu capul sus de pe teren și să încheiem campionatul pe locurile 5-6”.

Dragoș Vasile (CS U Cluj): ”Obiectivul pentru anul acesta, având în vedere că suntem o echipă mică și nouă, este să stăm cât mai aproape de adversari și să facem meciuri cât mai bune”.

Sezonul 2017-2018 va avea un sezon regulat, după care primele patru clasate se vor califica direct în faza semifinalelor, în timp ce pentru zona inferioară a ierarhiei, locurile 5-7, se vor lua în calcul rezultatele obținute în prima parte a competiției, renunțându-se astfel la calificările pentru semifinale, respectiv play-out, potrivit site-ului competiției.

În finala ediției de anul trecut, Timișoara Saracens a învins-o pe CSM Știința Baia Mare cu 17-16, câștigând a patra sa SuperLigă. Băimărenii au cucerit celelalte două titluri până acum.

Sâmbătă, în prima etapă, vor avea loc meciurile: CSM Știința Baia Mare — CS Universitatea Cluj (Arena Zimbrilor — Baia Mare, 11,00), CSM București — CS Politehnica Iași (Stadionul Arcul de Triumf — București, 11,00, Rugby TV), CSA Steaua București — CS Dinamo București (Stadion Ghencea — București, ora 17,00, Dolce Sport). Campioana Timișoara Saracens va sta.

