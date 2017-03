Suporterul Radu Rugiubei a semnat cu Steaua și a jucat ”în afara concursului” cu CSM Oradea. Bucureștenii au învins campioana | FOTO&VIDEO

Suporterul Radu Rugiubei a semnat cu Steaua și va juca miercuri seară cu CSM Oradea. Citiți aici toată povestea acțiunii ”Radu Rugiubei, la Steaua CSM Eximbank”.

Miercuri, în etapa a 30-a, se joacă meciurile

Grupa 1-6

17.00 Steaua – CSM Oradea 85-70

19.00 U Cluj – BC Timișoara 96-66

19.00 BC Pitești – CSU Sibiu 83-79

CLASAMENT, AICI.

ACTUALIZARE 18.45. Steaua a învins campioana CSM Oradea cu 85-70. Lituanianul Runkauskas a fost scorerul jocului, cu 21 de puncte.

ACTUALIZARE 29 martie. Ora 17.45: Suporterul Radu Rugiubei și-a văzut visul cu ochii, a îmbrăcat tricoul echipei favorite în meciul cu CSM Oradea. Din cauza faptului că FRB nu i-a recunoscut dreptul de joc, obținut în dimineața partide, Rugiubei nu a mai fost trecut pe foaia oficială de joc. Iată imagini de la meciul la care lovitura de începere a dat-o cântărețul Adi Despot.

Miercuri dimineață, Radu Rugiubei a făcut vizita medicală.

La ora 11.00, suporterul-baschetbalist a parafat contractul cu Steaua CSM EximBank, în prezența managerului Ionuț Georgescu.

Rugiubei a oferit și primele declarații.

Asistăm, așadar, la o premieră în sportul românesc: Steaua CSM EximBank a legitimat un suporter.

Campania “Joacă pentru Steaua” și-a desemnat campionul. Concursul-surpriză pregătit de Steaua CSM EximBank pentru fani la începutul toamnei i-a provocat pe “patronii” echipei la cinci probe, aceștia având la dispoziție câte o lună pentru a îndeplini fiecare cerință. Marele premiu: un contract de o zi cu Steaua CSM EximBank și o experiență completă de jucător profesionist, transmisă pas cu pas de un post de televiziune de specialitate, de la înregistrarea în actele FR de Baschet, până la vizita medicală și evoluția într-un meci oficial în tricoul Stelei. Cu legitimaţia de joc în buzunar, patronul câștigător va beneficia de un antrenament de “individualizare” alături de staff-ul tehnic şi de echipă, care îl va pregăti pentru prezența într-un meci oficial, televizat din Liga Națională de baschet.

Radu Rugiubei (28 ani), antrenor în cadrul clubului de baschet “Dan Dacian”, grupa 2006, a câștigat detașat concursul. Născut în Galați, Rugiubei, “coach” sau “domnu’ Radu” pentru puștii care descoperă baschetul, este mereu în tribună la meciurile de acasă ale Stelei. Fost antrenor al lotului național de juniori U16 al României, acesta și-a ales ca motto în campania “Joacă pentru Steaua” fraza “play like you’re the best, train like you’re in second place” (n. joacă de parcă ai fi pe primul loc, antrenează-te ca și cum ai fi pe locul doi) și este încântat că numele său va apărea pe foaia de joc într-un meci al Stelei, între numele lui Levi Szijarto și cel al lui Dave Dudzinski, la numărul 9.