Talpan nu-l iartă pe Becali. ”Marți, depun actele la FRF. FC Steaua București SA nu mai are voie să folosească numele Steaua și Steaua București”

Florin Talpan nu-l iartă pe Becali. Juristul CSA Steaua a anunțat că, marți, va depune actele la FRF, prin care solicită ca Steaua lui Gigi Becali nu mai folosească numele Steaua și Steaua București.

”De la data pronunțăriii deciziei Curții de Apel, societatea FC Steaua București SA nu mai are voie să folosească numele ’Steaua’ și ’Steaua București’. Pe de altă parte, actuala societate nu are cum să-și schimbe numele în timpul competiției, conform statutul FRF și LPF, ci doar în perioada 1-30 iunie a fiecărui an.

În concluzie, echipa lui Gigi Becali este în incapacitatea de a mai juca, deci trebuie suspendată în acest sezon. Pentru că nu mai poate folosi numele actual și pentru că nu are cum să-și pună și un alt nume. Dacă nu se va lua o astfel de măsură, înseamnă că reprezentanții LPF și FRF nu respectă o decizie a Curții de Apel și vor suporta consecințele”, a spus Talpan, la Digi Sport.