Tamaș își pune cenușă-n cap după eșecul cu turcii. Adi Popa: ”Jocul s-a rupt la eliminarea lui Enache”. Reacția lui Rusescu

Steaua a pierdut clar, joi seară, la Ankara, 0-2 cu Osmanlîspor, în primul meci din Grupa L. În celălalt meci din Grupa L, Villarreal – Zurich 2-1.

”Am provocat un 11 metri, dar face parte din joc. Îmi cer scuze față de colegi. A fost foarte greu să jucăm în 10 din minutul 45. Trebuie să trecem peste asta, se mai întâmplă. Osmanlispor a jucat foarte bine.

În prima repriză ne-am apărat bine, dar în a doua repriză ne-a fost teamă să ținem mingea. Nu am cuvinte, este supărare. Am venit aici să câștigăm și nu am făcut-o. E foarte greu la un asemenea nivel să joci în zece”, a spus Tamas, pentru Dolce Sport.

Adi Popa consideră că dacă Steaua înscria în prima repriză, altfel ar fi decurs meciul.

”Jocul și-a pierdut echilibrul în momentul eliminării. Am avut ocazii până atunci, posesie. Dar la acest nivel se simte un om în minus. Osmanlispor e o echipă bună, cu jucători buni.

Dacă eram mai pragmatici în prima repriză și înscriam, cu totul era alfel jocul. Trebuie să mergem mai departe și să câștigăm meciurile următoare. Avem aceleași șanse, mai sunt 15 puncte puse în joc”, a spus Adi Popa.

”Am fost echipa mai bună. Vom vedea ce va fi la București.

Steaua e o echipă în formare. Dacă va avea timpul necesar, va crește și va demonstra că este o echipă de valoare. A încercat să joace frumos.

Nu pot spune ca suntem favoriti la calificare, dar sper sa fim printre cei care vom iesi din grupe. Am mai jucat în ultima perioadă cu un om în plus și nu am reușit să fructificăm avantajul. De data asta am reușit să câștigăm”, a spus Raul Rusescu (Osmanlîspor). pentru Dolce Sport.

”Am avut o primă repriză foarte bună și e păcat că un jucător cu o asemenea experiență să ia un cartonaș roșu la ultima fază a reprizei. Să lovească – sau nu știu ce a făcut la faza respectivă – și să lase echipa în 10 oameni. În prima repriză, dacă eram mai atenți, puteam să conducem cu 1-0.

”Trebuia să acoperim banda stângă și să pregătim repriza a doua. Dacă nu greșeam la faza penalty-ului de la primul gol, cred că greu am fi primit gol. O să analizăm aceste elemente, dar la acest nivel e foarte greu. Cred că nu trebuie să dramatizăm situația”, a explicat Reghecampf, la sport.ro.

„Am pierdut primul meci, vom vedea ce se va întâmpla în următorul, care va fi foarte greu, în fața lui Villarereal. Zurich a deschis scorul cu ei, pot apărea surprize, important e ca noi să ne câștigăm meciurile. Trebuie să avem încredere în jucătorii noștri și să mergem mai departe”, a mai precizat Reghecampf.