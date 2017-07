”Teknik Direktörü” Șumudică i-a dat replica lui Dică: ”Nu e vina mea că alţii spun că FCSB ar trebui să mă ia şi pe mine”

”Teknik Direktörü” Marius Șumudică i-a dat replica lui Dică. Tehnicianul de la Kayserispor a reacţionat la scurt timp după ce antrenorul vicecampioanei i-a reproșat afirmația potrivit căreaia 70% dintre fanii FCSB l-ar dori pe banca echipei lor.

Șumudică s-a arătat surprins de reacţia lui Dică. „Chiar nu-l înţeleg pe Dică, pentru că eu nu am vorbit despre prestaţia lui ca antrenor şi nici măcar de cea a echipei sale. Mai mult, eu am spus că Steaua are antrenor, că trebuie să i se dea încredere şi să i se ofere ajutor în continuare.

Chiar nu înţeleg de unde până unde se ia de mine că m-am autopropus la Steaua. Nu e vina mea că Dragomir şi Becali sau mai ştiu eu cine ar fi declarat că, după ce FCSB a luat atâţia jucători, ar trebui să-l ia şi pe Şumudică.

Şi eu am echipă şi sunt foarte, foarte mulţumit de ceea ce am şi de posibilităţile care există la Kayseri, iar baskanul a spus că vrea să-mi prelungească pe cinci ani contractul. De ce m-aş întoarce în România?”, a spus Şumudică, pentru Digi Sport.

Tehnicianul care a fost campion al României cu Astra Giurgiu i-a răspuns şi directorului sportiv Mihai Stoica. Acesta a catalogat drept o „aberaţie” zvonul conform căruia Şumudică ar urma să ajungă la FCSB, mai ales că este vorba despre cineva care „i-a manifestat de prea multe ori ura față de noi”.

„Am văzut că sunt mai multe persoane care se iau de mine la Steaua. Ar trebui să mai calce pe frână, pentru că Şumudică i-a ajutat în ultima perioadă. Dau doua exemple: i-am bătut pe cei de la ASA Tg. Mureş şi i-am făcut campioni, iar recent le-am băgat în conturi peste un milion de euro, prin transferul lui Boldrin. În rest, dacă vor avea forţa să ia campionatul, să-l ia”, a precizat Şumudică.

Ce a zis Dică despre Șumudică

”El e sub contract cu o echipă, dar am văzut că în fiecare zi apare cu declaraţii că el la Steaua, că îl vrea lumea. Cred că ar trebui să aibă mai mult respect faţă de mine, că şi eu sunt antrenor, la fel ca el. Şi eu sunt sub contract cu Steaua, nu mi-aş permite să vorbesc în fiecare zi de o echipă sau alta. Dar nu pot să-i spun eu ce să vorbească”, a declarat Dică.