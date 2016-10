Clasament grupa albă:



1. Kuznețova 2 victorie, 0 înfrângeri, 4 seturi câștigate / 2 seturi pierdute

2. Pliskova 1 victorie, 1 înfrângere, 3 seturi câștigate / 3 seturi pierdute

3. Radwanska 0 victorii, 1 înfrângere, 1 set câștigat / 2 seturi pierdute

4. Muguruza 0 victorii, 1 înfrângere, 1 set câștigat / 2 seturi pierdute

Turneul Campioanelor continuă miercuri cu meciurile din Grupa albă.

Primul meci le-a adus faţă în faţă pe învingătoarele din runda inaugurală, cehoiaca Karolina Pliskova și rusoiaca Svetlana Kuzneţova. Ele s-au întâlnit de la ora 14:30.

No haircuts, but more glory for @SvetlanaK27. An outstanding backhand to close another wonderful win #WTAFinals pic.twitter.com/fUsKHPIysg

— WTA (@WTA) October 26, 2016