Tenis, Turneul Campioanelor. Simona Halep, propunere-inedită să joace fotbal australian

Simona Halep se simte excelent la Singapore, acolo unde participă la Turneul Campioanelor alături de cele mai bune jucătoare de tenis din lume.

Simona are un tonus formidabil după debutul victorios împotriva americancei Madison Keys (6-2, 6-4), iar la antrenamentul de luni a fost în mare vervă.

Antrenorul a postat un video pe Twitter în care Simona degajează foarte bine cu piciorul stâng o minge de fotbal australian.

Cahill a glumit și a propus ca Halep să fie recrutată în liga feminină de fotbal australian. Cahill a spus că Simona va fi în Australia în decembrie, în Adelaide, iar cei de la echipa locală ar putea să o transfere.

New recruit for @afl Women’s League with @Adelaide_FC? Great outside speed ?? @Simona_Halep will be in Adelaide for December training ? pic.twitter.com/VTGH0v9rLU

— Darren Cahill (@darren_cahill) October 24, 2016