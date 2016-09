Simona Halep s-a calificat en fanfare în sferturile de finală ale turneului WTA de la Wuhan (China), după ce a trecut, în ”optimi”, scor 6-3, 6-3, de Iaroslava Șvedova din Kazahstan.

La finalul meciului care a durat o oră și 15 minute, Simona Halep s-a arătat mulțumită de jocul prestat: „Am încercat să dau tot ce am mai bun şi consider că am făcut un meci solid. Sunt foarte mulţumită de cum am jucat în turneele mari şi sunt mulţumită că joc în aceeaşi notă şi aici”.

În sferturile de finală ale turneului din China, Simona Halep o va întâlni pe pe Madison Keys (SUA, locul 9 WTA). În optimile de finală, Madison Keys a trecut în trei seturi, 6-1, 4-6, 6-4, de Daria Kasatkina (Rusia, locul 28 WTA).

Simoha Halep și-a asigurat 54.230 de dolari

În urma calificării în sferturile de finală, Simona Halep și-a asigurat un cec în valoare de 54.230 dolari și 190 de puncte WTA.

Turneul WTA de la Wuhan este dotat cu premii totate în valoare de 2,28 milioane dolari