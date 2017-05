Tennys Sandgren va juca la Roland Garros. Jucătorul cu prenume predestinat a primit un wild card.

Pe zgura de la Paris va călca și Mister Tennys. Nu te poți numi ”Tenis”, dar să practici alt sport. E imposibil, după orice regulă! Prenumele americanului este predestinat pentru a ține în mână racheta de tenis. Cât despre nume, jucătorul se numește astfel după un bunic suedez.

Sandgren ocupă locul 112 mondial și nici pe departe nu este un star. Este cunoscut doar de către pasionații de tenis și putea fi găsit până de curând doar prin turnee de tip challenger, acolo unde mulți jucători își frâng zborul și nu mai ajung să atingă marea performanță.

Pentru Tennys, destinul i-a ridicat multe piedici. Doar că i-a împlinit visul. Jucătorul american originar din Tennessee a ajuns pe tabloul principal de la Paris, adică printre stele precum Rafael Nadal și Andy Murray.

Povestea lui este fascinantă. Joacă tenis de la 4 ani, însă abia acum, la vârsta de 25 de ani, debutează într-un turneu de Mare Șlem. Iar asta grație unui wild card primit de la organizatori.

Tennys Sandgren va juca la Roland Garros. E fericită că s-a antrenat cu Nadal

Tennys și-a lăsat mustață. ”De când o am, au început să apară și rezultatele. Așa că n-am niciun gând să nu renunț la ea”, spune sportivul, care îl are idol pe noul antrenor al sârbului Novak Djokovici, americanul Andre Agassi.

Acum 4 ani, Mr Tennys a vrut să renunțe la tenis, după o intervenție chirurgicală la șold: ”În 2013, am câștigat primul meu titlul challenger și eram în jurul locului 180 mondial. Am avut probleme medicale și am stat în afara tenisului pentru 7 luni. Revenirea a fost grea”.

Sandgren a pierdut cu 6-2, 6-4, la turneul de la Lyon (Franța), în fața argentinianului Carlos Berlocq, dar altul este motivul de bucurie. ”M-am antrenat cu Nadal de două ori. O experiență nebunească. Un tip super-umil, cu un fizic spațial. Am jucat permanent pentru 45 de minute, fără să luăm pauză”.

Iar de pe 28 mai, Sandgren are ocazia să se revadă cu spaniolul, dar într-un cadru oficial. Roland Garros-ul se termină pe 11 iunie.