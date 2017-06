Tiago Rodrigues, la Dinamo. Mijlocașul aparține portughezilor de la FC Porto, notează Dolce Sport, care dezvăluie că oficialii din Ștefan cel Mare au început deja tratativele pentru transferul fostbalistul de 25 de ani.

Tiago Rodrigues aparține de FC Porto, dar în ultimii ani a fost mereu împrumutat la Nacional Madeira.

Mijlocașul a fost convocat până în acum la trei reprezentantive de juniori ale echipei nașionale a Portugaliei, la Under 18, Under 19 și Under 21. În sezonul 2012-2013, Rodrigues și-a trecut în CV singurul său trofeu, Cupa Portugaliei cu Vitória Guimarães.

Tiago Rodrigues, la Dinamo. E cotat la 1.000.000 de euro

Născut pe 29 ianuriae 1992, în Vila Real din Portugalia, Tiago a jucat până în prezent la Vitória Guimarães, Amarante, FC Porto, Marítimo și Nacional. În acest moment,, Tiago acesta este cotat la 1.000.000 de euro, conform site-ului de specialitate transfermarkt.de și mai are un an de contract cu FC Porto.

