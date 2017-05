Toate declarațiile după CSM București – Vardar. Antrenorul Per Johansson și-a ieșit din minți și a acuzat jucătoarele. Oana Manea: ”Dureros”

Gnonsiane Niombla a înscris opt goluri pentru CSM București în semifinala de Liga Campionilor pierdută în fața lui Vardar: ”Nu-mi pasă că am fost cea mai bună jucătoare. Am vrut victoria azi, nu conta diferența. Am fi avut șansa de a ajunge în finală, dar începutul a fost foarte slab. A fost o zi proastă pentru noi, pentru toate jucătoarele.Acesta e sportul, uneori câștigi, alteori pierzi. Mâine jucăm pentru locul 3, ne vom lupta pentru el”.

”Fetele de la Vardar au fost foarte bune. Toate au jucat bine, iar noi le-am lăsat să marcheze foarte ușor. Am făcut foarte multe erori în prima repriză. Am pierdut multe mingi, au scăpat lucrurile de sub control. Ne-a lipsit câte puțin din fiecare. Nu am convertit prea bine nici loviturile de la 7 metri. Detalii prin care pierzi o semifinală. Johansson a încercat să ne transmită energia lui, dar nu a fost suficient. A fost o seară proastă. Și noi, și Buducnost vrem locul 3, ne vom lupta pentru acest obiectiv”, a spus Isabelle Gulldén la Dolce Sport.