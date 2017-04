Toate declarațiile după FCSB – Viitorul. Hagi, lovit în cap cu monede! Benzar: ”Suntem campioni dacă ei pierd cu Dinamo!”. Gigi: ”Trebuia să fie 5-0. Titlul e la noi, oricum!”

Toate declarațiile după FCSB – Viitorul 1-1. Benzar e optimist: ”Dacă FCSB se împiedică în meciul cu Dinamo, noi vom fi campioni”.

Gică Hagi, managerul Viitorului, a recunoscut: ”Genul acesta de meciuri nu l-am mai jucat! Am suferit, dar am arătat că putem trece de bariera de sacrificiu. Am rămas în 10, după accidentarea lui Hodorogea. Steaua a făcut un fotbal bun, merita să câștiga. Cu șansă, am luat un punct, așa că ne batem până la final. Vom încerca să facem imposibiliul”.

”Nu comentez arbitrajul. Apropo, am fost lovit cu un ban, înjurat. Cineva din tribună m-a lovit cu o monedă în cap. Nu puteam să mă tăvălesc pe jos. S-au dus respectul, educația în țara asta”, a mai declarat Hagi. Citește și... Ghiţă Mureşan candidează pentru postul de vicepreşedinte al FR Baschet, la alegerile din luna mai Am avut cele mai multe puncte în sezonul regular, apoi ne-au luat punctele. Suntem mândri că ne batem cu cele mai tari echipe din România”, a conchis ”Regele”.

”Am ratat ocazii clare, am făcut un meci foarte bun, felicit echipa pentru fotbalul produs. Am ratat mult, însă a fost atitudine. Până la meciul cu Dinamo trebuie să lucrez la moralul băieților. Cel mai penibil din seara asta a fost arbitrajul. Două penalty-uri clare pentru noi. Trebuia să fie 4-0 la pauză. Păcat că Radu Petrescu, arbitru cu experiență, a avut o astfel de prestație. Îngâmfat, delăsător! Nici rezerva Colțescu nu i-a zis nimic! Și a văzut foarte bine ce a fost la fazele acelea. Dacă învingeam, eram 90% campioni!”, a spus antrenorul Laurențiu Reghecampf

Fundașul Romario Benzar (Viitorul): ”Suntem mulțumiți, avem încă șanse la titlu. E un punct meritat, muncit. Ținem cu Dinamo la meciul cu FCSB. Avem meciurile directe mai bune decât ei. La prima înfrângerea a lor, vom fi pe primul loc. Să învingem noi tot! Dacă se împiedică în meciul cu Dinamo, vom fi campioni! A doua repriză n-am primit un fault. Nu mă interesează de penalty-urile lor”.

Gigi Becali: ”Trebuia să fie 5-0”

FCSB-istul Florin Tănase: ”Trebuia să dăm mai multe goluri. Va fi greu cu Dinamo, vor veni cu suporteri, vor pune presiune pe noi. Dar tot noi vom fi campioni!”.

Florinel Coman, de la Viitorul, a fost monitorizat de PAOK Salonic, Grecia. ”Negociem, eu țin jucătorii cât pot și cum pot! Dacă oferta e bună, îi dau drumul”.

Concluzia a fost a lui Gigi Becali: ”N-ai ce să faci! Am jucat fotbal. Trebuia să fie 5-0 și s-a terminat 1-1. Viitorul a avut un singur șut pe poartă! Suntem campioni, nu mai am emoții. Campionii, campionii”.