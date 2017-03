Toate reacțiile de după România – Danemarca, meci din preliminariile Cupei Mondiale 2018, care s-a disputat, duminică, la Cluj-Napoca.

România a terminat la egalitate, scor 0-0, cu Danemarca, după un meci încrâncenat, şi şi-a redus drastic şansele de calificare la turneul final al Cupei Mondiale 2018 din Rusia.

„Am pregătit echipa să câştigăm trei puncte. Am fi avut nevoie de mai mult noroc în prima repriză. Toată lumea a fost foarte motivată ca să câştigăm meciul, dar, din păcate, n-am făcut-o. Dacă ne uităm la clasament în continuare totul este posibil. Trebuie să continuăm să-i facem pe jucători să evolueze din ce în ce mai bine. Nu este doar problema că n-am marcat, ci şi mentalitatea. Trebuie să jucăm 90 de minute la acelaşi nivel. Dacă ne uităm la clasament, o victorie ar schimba totul. Sper că o dată cu revenirea lui Stancu şi Andone cei doi ne vor ajuta să înscriem”, a declarat, după meci, selecţionerul României, Christoph Daum.

Acesta a adăugat, la TVR: „Dacă suntem corecţi şi cinstiţi, a doua repriză a aparţinut Danemarcei. Aştept de la jucătorii mei să aibă mai mult posesia balonului”.

„Suntem supăraţi, pentru că am avut câteva ocazii. Este păcat pentru că o victorie ne apropia de primul loc. Puteam să câştigăm. Am jucat bine în primele 75 de minute, apoi nu ştiu ce s-a întâmplat. A fost un egal pentru Danemarca”, a declarat fundaşul Cristi Săpunaru.

„E păcat de rezultatul din această seară. Ne-am îndepărat de locurile fruntaşe. Suntem trişti. Ştiam foarte clar ce ne aşteaptă, ne-am pus mari speranţe în această partidă, dar n-a fost să fie. Cred că dacă am fi marcat în prima repriză puteam câştiga. Danemarca nu este o echipă de speriat. Avem un program dificil, nu am reuşit să câştigăm acasă şi asta ne-a atras în jos! Cred că trebuie să găsim soluţii pentru a fi mai buni din punct de vedere ofensiv. Eu unul sper”, a precizat căpitanul echipei naţionale, Vlad Chiricheş.

„O seară tristă ca şi rezultatul. Am început foarte bine meciul, problema este că n-am înscris. Am avut o atitudine foarte bună, dar, din păcate, n-am băgat-o în poartă! Cel mai frustrat sunt eu, pentru că eu am avut ocaziile cele mai mari! Toată lumea dorea să marcăm, însă n-am făcut-o. Situaţia grupei fiind încă strânsă, trebuie să gândin pozitiv”, a spus atacantul Claudiu Keşeru.

„S-au diminuat şansele la locul doi. Am avut câteva ocazii, iar pe final ne-au dominat fizic. Nu reuşim să înscriem. Sincer mă aşteptam să ne atace mai mult în prima repriză. Am încercat la antrenamente să centrăm tare, pe jos, în faţa porţii. Dacă marcam, altele erau datele problemei. Este important să avem un stil propriu de joc care contează mai mult decât un rezultat. Avem şanse mai mici de calificare, dar vom face totul pentru a câştiga următoarele meciuri”, a spus şi Alex Chipciu.

„Ne-am creat destule şanse de a marca. Avem şanse mult mai mici de a prinde locul doi, pentru că acum nu mai depinde de noi. Vom vedea ce va fi. Mergem mai departe”, a comentat şi Răzvan Marin.

„Aş fi mers pe mâna unui selecţioner român, care cunoaşte fotbalul nostru, mentalitatea jucătorilor noştri. Daum este un tehnician de treabă, dar problema este că n-a mai antrenat de mult şi nu cunoaşte realităţile fotbalului nostru”, a răbufnit Florin Prunea.

România n-a mai marcat de patru meciuri!

După cinci meciuri disputate în grupa E preliminară, România a acumulat doar şase puncte şi este departe de primul loc, ocupat de Polonia, cu 13 puncte.

Mai grav este că naţionala noastră n-a reuşit să marcheze în ultimele patru partide disputate, dintre care trei în preliminariile pentru CM 2018!

Această „secetă” de goluri a egalat un record negativ vechi de aproape 70 de ani!