Toate reacțiile după Derby de România: FCSB – Dinamo 1-0, gol marcat de Momcilovic în minutul 31.

Gigi Becali (patron FCSB): ”Emoțiile din finalul meciului te face să cânți Traviata de Verdi. Mi-a plăcut tot la echipă, dăruire, valoare. Pe mine mă interesează Alibec, de mendrele lui? Eu cânt Traviata de Verdi. E bucurie. Nu mai contează la ora asta Europa League, Alibec, e bucurie. Acum îmi dau seama, fără să-mi dau seama, o victorie cu Dinamo îți aduce multă bucurie. Nu mă interesează de scouteri”.

Paul Anton (căpitan Dinamo): ”Sufletește suntem mulțumiți. Ne-am ridicat la nivelul unui derby. Ne-am creat ocazii, dar la un asemenea nivel detaliile fac diferența. Am pierdut dintr-o fază fixă. Când jucam cu Pandurii în Europa League, din trei în trei zile, mă simțeam mult mai bine decât când joc un meci pe săptămână. Nu a contat că Steaua a jucat la Cluj la mijlocul săptămâni, iar noi am stat. Este o echipă mare, are metode de refacere foarte bune. Trebuie să fim 11 căpitani pe teren. Nu contează cine poartă banderola la Dinamo. Mai sunt destule etape să recuperăm punctele pierdute și să intrăm în play-off. Jocul cu Steaua ne dă speranțe”.

Vasile Miriuță (antrenor Dinamo): ”Am făcut o partidă bună, n-am fost cu nimic mai prejos decât Steaua. Nu meritam să pierdem. Noi am ratat, ei au marcat din fază fixă. Am avut bară la 1-0, am ratat și alte ocazii. Nu răspund dacă a greșit sau nu Filip la golul marcat de Momcilovic. Anton va rămâne căpitan, este un lider în vestiar. Suporterii noștri au creat o atmosferă fantastică. Am stat foarte bine fizic. Trebuie să câștigăm meciul următor cu Chiajna. Doar rezultatul mă nemulțumește de la meciul cu Steaua. Am jucători valoroși, vor veni și victoriile. Nemec a jucat senzaţional astăzi, cel mai bun atacant cu care am lucrat eu”.

Marko Momcilovic (fundaș Steaua): ”Nu contează că am marcat eu golul victorie, important e că a câștigat echipa. Faza din care am înscris nu a fost o schemă exersată la antrenamente. Am fost mai buni și am câștigat. A fost foarte frumos după golul marcat, o senzaţie minunată. Am atacat mingea pe prima bară, am fost singur acolo şi nu a fost greu să marchez. Nu mai contează cine m-a ţinut, a fost un corner perfect executat. Sper să câştigăm şi meciul de la Lugano, să continuăm tot aşa. Cât de curând sper să urcăm pe primul loc şi în Liga I”.

Nicolae Dică (antrenor Steaua): ”A fost o primă repriză echilibrată. Am avut probleme la partea dreapta, unde nu l-am putut bloca pe Salomao. În partea secundă am dominat jocul, am avut o posesie bună, ne-am creat ocazii, am ratat și un penalty. Meritam să câștigăm. Sunt puțin dezamăgit că n-am marcat mai multe goluri, dar important este că am câștigat. Alibec era foarte obosit și am decis să-l introduc pe Gnohere să ținem mai mult de minge în față. Mă aștept la mai mult de la Alibec. Am fost surprins că Budescu a ratat penalty. Am înțeles că este primul penalty ratat din cariera lui. Suntem mulțumit cu cele patru puncte câștigate din meciurile cu CFR Cluj și cu Dinamo. Le mulțumin fanilor pentru susținere”.

”A fost primul meu derby cu Dinamo ca antrenor principal. În timpul meciul simțeam că înebunesc”

Denis Alibec (atacant Steaua): ”Este o victorie meritată. Dinamo nu ne-a pus probleme. M-am mirat că a ratat Budescu penalty. E prima dată. Deja mă bucuram că se va face 2-0. Am fost schimbat pentru că nu sunt în formă. Trebuie să muncesc și să-mi revin pentru a începe să marchez din nou. Probabil că în Europa League joc mai bine pentru că sunt spații, iar în campionat toate echipele închid culoarele”.

În timp ce acorda interviul, Alibec a fost lovit cu palma de Teixeira, care se îndrepta spre autocarul echipei. Atacantul nu s-a putut abţine şi a reacţionat în glumă: „Să vezi ce capac îţi dau!”

Mihai Stoica (director sportiv Steaua): ”Cu câteva excepții, pentru că trebuie să recunoaștem Dinamo a avut câteva ocazii, victoria noastră este pe deplin meritată. Chiar și după ce am ratat penalty-ul nu am căzut mental, iar mingea a stat la noi. Am avut emoții, mai ales în primele 30 de minute ale meciului. Trăiam un deja-vu când îl vedeam pe Nemec în ce formă este. Aminitire de la ultimul derby cu Dinamo erau prospete. Aș trăi mai calm meciurile astea, dar nu pot atâta timp cât peluza dinamovistă îmi dedică piese familiei mele. Ar trebui amenzi drastice fanilor dinamoviști pentru jignirile la adresa fetei mele. Nu se va întâmpla ce-și doresc ei pentru că fata mea își serbează ziua la Ibiza. Refuz să cred că dintre echipele mari ”Doar Dinamo București” va rata play-off-ul”.

Anghel Iordănescu: ”Derby a fost în tribună. Mă așteptam la mai mult fotbal din partea celor două echipe. Steaua are forță de joc, dar mai trebuie să lucreze la omogenitate. Alibec este unul dintre cei mai talentați jucători, lumea așteaptă mult de la el, dar și el trebuie să vină cu ceva nou. Lui Contra îi urez succes la națională!”.

Sergiu Hanca (mijlocaș Dinamo): ”Pentru Dinamo este un moment în care trebuie să se vadă adevărate caractere. Trebuie să începe să câștigăm și revenim în fruntea clasamentului. Nu putem rata calificarea în play-off”.

Adrian Mutu (manager general Dinamo): ”A fost un meci disputat. Cred că nu este un rezultat echitabil. Ar fi fost bine să se termine egal. Ne-a lipsit golul. Am jucat bine, dar nu am fost concreţi în faţa porţii. Bokila trebuie să joace mai bine, un jucător de valoarea lui trebuie să arate mai mult. Steaua, în afară de acel corner, n-a avut nicio ocazie periculoară.

Steliano a jucat bine în prima repriză, dar în a doua repriză a avut o scădere de randament. Trebuie să uite de acest transfer care nu s-a realizat. Am încredere în el că şi-a revenit. Dinamo o să fie în play-off, nu vă faceţi griji. Asta e o situaţie de moment”.

