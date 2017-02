Toate reacțiile după Dinamo – CSU Craiova. Contra: ”Dinamo are spirit. Arătăm bine, dar mai avem o finală”

Toate reacțiile după Dinamo – CSU Craiova 2-1. La capătul unei meci spectaculos, ”câinii” lui Cosmin Contra continuă cursa pentru play-off!

Cosmin Contra, antrenorul lui Dinamo, era epuizat la final: ”Am declarat când am venit la Dinamo că avem trei finale. Am câștigat două, urmează încă una, cu Pandurii. Sperăm să ne ajută și rezultatele, ca să prindem play-off-ul. Din partea mea, nu e nici o suspiciune la adresa Stelei, cum că s-ar da la o parte la Mediaș, ca să ne scoată pe noi din primele șase”.

”Guriță” era nemulțumit că echipa sa a fost sancționată cu al zecelea penalty în acest sezon: ”Sunt multe! Nu comentez arbitrajul, dar trebuie să avem grijă să nu mai dăm ocazia arbitrilor să fluiere 11 metri împotriva noastră. Am suferit în final, mai ales că Dielna s-a accidentat și făcusem toate schimbările. Am avut și noroc, la cele trei bare ale lor, dar, una peste alta, Dinamo are spirit. Arătăm bine, vreau să continuăm pe această linie”.