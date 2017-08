Toate reacțiile după FCSB – Sporting. Ce au spus Gigi Becali, Dică, Alibec și Junior Morais

Toate reacțiile după FCSB – Sporting 1-5. Echipa lui Nicolae Dică a ratat calificarea în grupele Ligii Campionilor și va continua în Liga Europa.

”Eu am văzut că e diferență mare de valoare. Am avut acolo la Lisabona, dacă marcam, poate era altceva. Acum, la 1-1, trebuia să ne descoperim. E diferență prea mare! Regretul meu e că ei au fundași centrali mai slabi ca Larie”, a reacționat Gigi Becali.

”Nu pot să mă bucur pentru o adiere de vânt! Că am avut un început de repriză mai bun? Noi am fost trei reprize egali cu ei la scor, dar la valoare și joc s-a văzut că e mare diferența.

Toate reacțiile după FCSB – Sporting. Varicele și anemia lui Coman

În Liga Europa e altceva, se întărește echipa. A venit Nedelcu, Romario Benzar, Coman, fundașii centrali, Planici și Artur Jorge, se va schimba fața jocului. Cu Florinel am avut noroc. Făcuse varice, și-a pus niște ventuze și a pierdut 2 litri de sânge, de a dat în anemie. Așa a ratat Șahtiorul și a venit la mine!

În grupele Ligii Campionilor, nu putem să mai ajungem decât pe ruta campioanelor. Nu-l mai iau pe Băluță, de la Craiova, mi-l propusese cineva cu 2.500.000 de euro.



Cine nu aleargă e gata, pleacă! Când l-a băgat azi pe Gnohere, a început nunta. Cu două vârfuri, nu poți juca împotriva celor tari”, a mai spus latifundiarul.



Toate reacțiile după FCSB – Sporting.”Acum am depozit 20.000.000 de euro. Dacă ajung, însă, să investesc 3-4.000.000, îi dau echipa lui Talpan”.

”În Europa, vor juca rezervele! Se poate să ajungem în primăvară. Dar acum ne axăm pe Liga I, vreau titlul! Eu gândesc economic, altfel nu pot să trăiesc”.

”Dică a trecut examenul. El trebuia să califice echipa în play-off-ul Ligii, la revedere”, a conchis patronul FCSB.

Toate reacțiile după FCSB – Sporting. Dică: ”Atât am putut”

Nicolae Dică: ”Am avut momente bune, în prima parte am reușit să fim peste ei. Pe fondul începutului nostru bun de parte a doua, Sporting a avut două contraatacuri soldate cu gol. Atât am putut! Știam că sunt rapizi, dar nu am reușit să le facem față”.

”La pauză le-am spus să fim aceeași echipă scurtă, agresivă, să avem cât mai mult mingea. Nu s-a respectat decât în primele cinci minute. La 1-3 s-a terminat jocul”, a completat ”Dicanio”.

”A intervenit și valoare jucătorilor, pentru că la primele două ocazii avute au și marcat. Filip nu mai evoluase de mult timp, îmi doream un mijlocaș mai agresiv, dar nu aveam altă soluție. Budescu venea după accidentare, dar am preferat să joace de la început și Tănase în a doua. Am sperat să vină cu un plus Tănase, dar n-a reușit. Am făcut ultimele 30 de minute dezastruoase. Ne vom lupta în Europa League să mergem în primăvara europeană”.

Toate reacțiile după FCSB – Sporting. Alibec: ”Ne-am bătut singuri. Daum să convoace pe cine vrea”



Denis Alibec, la Dolce: ”Ne-am bătut singuri, am făcut greșeli de liga a doua în repriza a doua. La 1-1 eram peste ei, dar a fost atunci o mare greșeală care a dus la golul de 2-1. Am încercat să trec de ei, mi-am dat viața, atât s-a putut! Am fost surprinși pe contraatac, ei sunt foarte buni pe contraatac. Ne-ar fi trebuit și ceva mai mult curaj. Nu mă interesează părerea domnului Daum, să convoace pe cine vreaTerenul a fost foarte bun!”.

Junior Morais, la Dolce: ”Prima repriză s-a jucat de la egal la egal. Am fost peste ei după ce am dat gol. Nu am mai fost concentrați în repriza a doua. Trebuie să rămânem cu cele 80 de minute de acolo și cele 45 de minute de aici. Am jucat foarte bine în acest interval. Sporting e însă o echipă foarte bună. Cu toți am greșit, nu un jucător anume. Ne gândim să ne calificăm în primăvara europeană. Atmosfera a fost incredibilă, s-a văzut ce înseamnă Steaua București”.

Gabi Enache: ”Sunt mulți care n-au ce fac acasă și vin să mă înjure. Încerc să-mi văd de fotbal”.