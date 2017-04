Toate reacțiile după meciul Viitorul – CSU Craiova 0-1. Oltenii îl consolează pe Hagi: ”Am câștigat cu noroc”

Toate reacțiile după meciul Viitorul – CSU Craiova 0-1, rezultat stabilit de golul marcat de Mateiu în minutul 90+2. Oltenii au recunoscut la flash-interviurile de la Digi Sport și Look TV că au câștigat cu noroc și egal ar fi fost echitabil.

Gică Hagi (managerul tehnic al Viitorului): ”Nu mă îngrijorează nimic. Încercăm să creștem. Nu avem presiune să câștigăm neapărat, dar ne dorim. Sunt zile și zile. E mai greu când se joacă din trei în trei zile. Sunt dezamăgit că am pierdut. Nu sunt mulțumit de jucătorii care au intrat în repriza secundă. Coman și Chițu erau proaspeți, dar au realizat puțin”.

Alexandru Băluță (CSU Craiova): Victorie meritată, muncită. Ei au avut posesia, dar noi am fost disciplinați tactic. Nu ne luptăm la titlu, obiectivul nostru e să terminăm pe podium. Așa am pregătit meciul să le închidem spațiile și ne bucurăm că ne-a intrat mingea în poartă. Trebuie să câștigăm cu orice preț etapa viitoare cu Steaua”.

Alexandru Mateiu (CSU Craiova): Nici la antrenament nu dau așa, colțul lung, cu exteriorul. Miraculos, am avut noroc. Eram mulțumiți și cu egalul, Viitorul ne-a dominat. Echitabil ar fi fost egal. Nu ne gândim la titlu, dar trebuie să batem Steaua”.

George Țucudean (Viitorul): ”În continuare depindem doar de noi. La Viitorul am găsit profesionalism ca în Anglia. Este cel mai organizat club din România la care am evoluat. Craiova a avut noroc, noi ghinion. Am făcut presiune, eu am avut două ocazii. Avem un program greu. Orice punct este important. Oboseala este mare, dar avem lot valoros”.

Viitorul poate fi egalată de FCSB, după înfrângerea suferită pe teren propriu, 0-1 cu CSU Craiova.