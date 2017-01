Toșca este dorit de Betis Sevilla. Încă un jucător al ”roș-albaștrilor” și-a găsit echipă în străinătate

Toșca este dorit de Betis Sevilla. Andaluzii îl vor pe fundașul stelist în vârstă de 24 de ani, care poate juca atât ca fundaș stânga, cât și ca fundaș central.

Betis Sevilla vrea să-i ofere Stelei 1 milion de euro și procente dintr-un eventual nou transfer. Betis Sevilla ocupă locul 16 în Primera Division, cu 21 de puncte după 18 etape.

Toșca este dorit de Betis Sevilla: anul trecut a fost pe lista celor de la Pescara

Toșca a mai avut oferte din străinătate. Jucătorul a fost ofertat anul trecut de italienii de la Pescara, care ar fi oferit 2,5 milioane de euro. Steaua a refuzat să-i dea drumul, iar jucătorul, afectat de ratarea acelui transfer, a avut un sezon foarte modest, cu evoluții dintre cele mai modeste.

În această iarnă, de la Steaua au plecat deja Bourceanu (Arsenal Tula/Rusia), Mitrea (AEL Limassol/Cipru), Bojan Golubovici (CSM Poli Iași). Croatul Adnan Aganovici este și el aproape de a semna cu Mouscron, din Belgia.

Toșca este dorit de Betis Sevilla, iar Aganovici e aproape de Mouscron

„Da, suntem în discuții cu Aganovici, suntem în discuții. De aceea nu s-a dus la Viitorul, el vrea să vină; zilele următoare o să se facă trasnferul. Nu știu de ce nu s-a impus la Steaua, acolo au fost multe schimbări în lot. Nu vreau să vorbesc de ce nu a reușit la Steaua”, a spus Rednic, la Digi Sport. „Când eram în Cipru cu Dinamo l-am văzut. Stătea cu noi în hotel şi am avut ocazia să îl urmăresc la două meciuri. Are calități, are experiență, acum sper să se înțeleagă financiar cu conducerea noastră. De la Steaua va pelca, nu-i pune nimeni vreo piedică”, a mai spus „Puriul”.

În acest moment, alți patru jucători ai Stelei au rămas „în pom”: Enceanu, Vîlceanu, Chitoșcă și Dan Popescu. Cu toți se discută rezilierea contractelor.