Toșca a fost dat în judecată de Primăria Năvodari: ”Am respectat procedura”, a declarat primarul orașului Năvodari, a anunțat ziuadeconstanta.ro. Oraşul Năvodari a acţionat în instanţă mai mulţi fotbalişti, antrenori şi membri ai altor staff-uri ale fostei echipe de fotbal Săgeata Năvodari, pentru recuperarea unei sume pe care Curtea de Conturi a considerat-o neeligibilă.



„E vorba de o premiere pe care oraşul Năvodari, prin Consiliul Local, a făcut-o către toată echipa de fotbal. La momentul respectiv, premiul pentru jucători, antrenori şi celelalte staff-uri a fost de 100.000 de lei. În momentul în care, în 2015, a venit Curtea de Conturi, suma a fost considerată neeligibilă. În raportul Curţii de Conturi ni s-a impus să luăm măsuri de recuperare a acestor bani. Am respectat procedura, astfel că întâi am făcut notificări să plătească, la care nu am primit răspuns. Astfel că Primăria oraşului Năvodari a fost nevoită să-i dea în judecată pe toţi cei care au primit banii. Acesta este litigiul. Ne supunem deciziei Curţii de Conturi şi vom vedea ce va decide instanţa“, a declarat primarul oraşului Năvodari, Florin Chelaru.

Toșca a fost dat în judecată de Primăria Năvodari

Printre cei pe care oraşul Năvodari i-a chemat la judecată pentru recuperarea banilor se numără şi actualul fotbalist al echipei spaniole Betis Sevilla Alin Toşca (24 de ani). După Săgeata, acesta a mai jucat la FC Viitorul, iar apoi la Steaua, de unde, de curând, a fost transferat la Betis. La Judecătoria Cornetu se află dosarul 14803/1748/2016, materie – civil, obiect – prezenţii, stadiu procesual – fond, în care părţile sunt oraşul Năvodari, prin primarul Florin Chelaru (reclamant) şi Alin Toşca (pârât). Deocamdată, nu există informaţii despre şedinţe, căi de atac şi citare prin publicitate.