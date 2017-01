Toșca a glumit după primul joc la Betis, chiar împotriva Barcelonei: ”Luis Suarez n-a încercat să mă muște!”. Fostul stelist a fost integralist în Betis – FC Barcelona, scor 1-1, în meciul lui de debut în Primera Division.

Fanii lui Betis au glumit după achiziționarea lui Toșca, fiindcă în spaniolă „tosco” înseamnă „bădăran”, „necioplit”. Jucătorul român a schimbat rapid impresia tuturor, iar toată lumea l-a lăudat pentru prestația sa.

Emoții am avut la orice meci, și la Steaua, și la echipa națională, am avut și acum. Am aflat cu o oră înainte de meci, în vestiar, atunci mi-a spus antrenorul. M-am concentrat foarte bine la meci și m-am concentrat. Am lucrat și la antrenament anumite exerciții tactice, dar nu știam dacă voi juca.

Toșca a glumit după primul joc la Betis: „Șicane și clinciuri există între jucători!”

Este o diferență de calitate și de gândire, se joacă foarte repede, trebuie să fii informat mereu, să ai opțiunea dinainte. De aceea este peste Liga 1.

Antrenorul m-a ajutat foarte mult, mi-a spus ce trebuie să fac, plus că am fost primit bine și de colegi, care m-au ajutat foarte mult. Simt că alături de ei pot crește foarte mult. Atmosfera este nemaipomenită, n-am mai jucat niciodată într-o astfel de atmosferă.

Messi, Suarez, Neymar, extraordinari, cu o calitate foarte bună, te aștepti oricand să facă ceva și de aceea trebuie să te concentrezi. Suarez n-a incercat să mă muște (n.r. – râde). Șicane și clinciuri între jucători există la fiecare meci, dar nu ceva deosebit.

Tricoul l-am păstrat. Este un obicei să păstrez mereu tricoul de la primul meci al fiecăriei echipe unde am evoluat. În rest, nu colecționez nici de la mine, nici de la alții”, a spus Toșca la Digi Sport.