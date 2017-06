Totul despre copilăria lui Adrian Mutu. ”Au fost probleme la naștere. Mama lui a avut travaliu de nouă ore. Rodica a primit glucoză și vitamine să-și revină” FOTO

Mutu s-a născut la Calinesti, Argeș, la 20 de kilometri de Pitești, la maternitatea Spitalulului “Ion Crăciun”. Pe 8 ianuarie 1970, la 27 de ani, Rodica Mutu, din satul Inuri, de lângă orașul Topoloveni, il năștea pe Adrian, mândria familiei, cel care avea să devină cea mai mediatizată vedetă din România.

“A avut un travaliu de nouă ore, iar ca să-și revină a primit glucoză și vitamine. Bebelușul Mutu cantărea 3.400 de grame și a primit calificativul 9 la naștere. De ce nu zece? Din cauza cianozei – adică, atunci când a ieșit din pântecul mamei sale, avea capul și picioarele vinete. După câteva minute și-a revenit, n-au fost complicații”, povestea doctorul Mihai Nurciu.

Mama lui Adi Mutu, Rodica, era obsedată de fotbal în copilărie. Mama jucatorului nu numai că devora orice fițuică legată de sportul-rege, dar nu se dădea la o parte nici cand era vorba să se bage la joc! “Pe Rodica am cunoscut-o de mult și pot să vă spun că ea era prima vioară în familie, pentru ca șotul, Spiridon, era mai taciturn. Era o fire băiețoasă și toata ziua-buna ziua bătea mingea pe maidan cu copiii de seama ei. Stătea în poartă, de unde conducea cu autoritate ostilitățile de pe teren. Talentul fotbalistului Mutu are rădăcini în pasiunea mamei sale. Ea este cea care i-a imprumutat lui Adi firea aceea arțăgoasă, de luptător. Tot Rodica este cea care l-a susținut înca de la început sa meargă pe acest drum, deși, în majoritatea cazurilor, băieții sunt susținuti de tați să joace fotbal, pe când mamele se impotrivesc”, a mai dezvăluit doctorul Mihai Nurciu.

Totul despre copilăria lui Adrian Mutu. «Gicu îl iubea foarte mult pe Adrian»

Rodica Mutu, mama internaţionalului român, a povestit pentru Libertatea un episod mai puţin cunoscut, care aduce în prim-plan relaţia sufletească pe care Adi o avea cu Dobrin: “Gicu Dobrin îl iubea foarte mult pe Adrian. Era elevul lui preferat. Vedea în el un jucător de perspectivă şi se ocupa în mod special de pregătirea lui. Adrian avea un obicei pe care l-a păstrat în fiecare an: în dimineaţa zilei dintâi a Noului An, primul om pe care-l sorcovea era Dobrin. Îmi spunea, de fiecare dată când sosea acasă, că Gicu era foarte fericit să-l vadă venind cu sorcova. Între ei se legase o relaţie specială. Chiar şi acum, când Dobrin nu mai este, Adrian îşi aduce aminte cu plăcere de acele momente petrecute în preajma celui pe care l-a considerat cel mai mare jucător de fotbal din România”.

Provenit dintr-o familie în care ordinea, disciplina şi bunăstarea au făcut tot timpul casă bună, Adrian Mutu a fost obişnuit încă de mic copil să fie purtat la patru ace, cum se spune în popor, de către părinţii săi. Rodica Mutu a dezvăluit că încă de la vârsta de zece ani i-a impus lui Adrian o ţinută elegantă. “Îl îmbrăcam tot timpul la costum şi cravată, lucru care lui nu-i prea plăcea. Și-ar fi dorit să se îmbrace mai mult în ţinută sport: blugi, tricouri. Când s-a făcut mai mare, a devenit mult mai pretenţios cu el însuşi, iar acum este foarte exigent în privinţa ţinutei vestimentare”, a mai declarat Rodica Mutu.

Laura Cordun, sora lui Adi, a povestit pentru Libertatea, despre prima tentativă a fotbalistului de a veni la o echipå din București. Își aminteæte zπmbind cum Adrian a susținut o probă la Steaua: ”Antrenorul Teodor Anghelini a fost cel care l-a testat pe fratele meu la vπrsta de 14 ani. A fost încântat și l-a vrut în echipa de juniori pe care o antrena. I-a spus tatălui nostru că îi place cum joacă, că vede în el un mare fotbalist și că ar trebui să se ocupe de procedurile de transfer”, a dezvăluit Laura.

”Băieții frumoși joacă la Steaua”. Și a fost Dinamo



Fosta profesoară de limba franceză a Laurei este cea care a avut ideea ca Adi să susțină o probă la clubul din Ghencea. ”Doamna profesoară devenise prietenă bună cu mama și, deseori, beau cafeaua împreună. Într-una din vizitele pe care ni le-a făcut, i-a spus fratelui meu că bțieții frumoși joacă la Steaua, nu la FC Argeș! A vorbit cu un amic bun de-al dânsei, care avea o funcție importantă în Ghencea și așa a ajuns fratele meu să fie testat de antrenorul Anghelini”, ne-a precizat Laura Cordun.

Se înscrisese la Liceul ”Eliade”

Revenind la Pitești, părinții lui Mutu s-au ocupat, în primul rπnd, de transferul școlar al acestuia. Astfel că Adrian era deja înscris la Liceul ”Mircea Eliade” din București, dar nu avea, încă, acordul conducerii argeșene de a ajunge la Steaua. ”Atunci când mama s-a dus la domnul Stroe, director general al sponsorului echipei, Dacia, acesta a refuzat categoric transferul fratelui meu în Ghencea. Și acum îmi amintesc spusele acestuia: ”Dacă Steaua îl vrea, înseamnă că este un jucător bun și de perspectivă. Și, atunci, eu de ce să-l dau? Aș pierde, dacă l-aș lăsa acum să plece”, a declarat Laura.

Dacă n-a fost să fie Steaua, a fost până la urmă Dinamo. La nici 19 ani, Mutu a fost direcționat de acționarul ”câinilor” din acea vreme, Gigi Nețoiu, către Ștefan cel Mare, pentru 600.000 $. A avut un start modest, dar impresarul său, Ioan Becali, l-a ”impulsionat” și i-a promis câte 1.000 $ pentru fiecare gol înscris. Au venit 18 goluri în 18 etape, apoi transferul la Inter Milano.

Totul despre copilăria lui Adrian Mutu. Rodica Mutu: ”Nu mă așteptam să nu-l lase la București”

Deși părinții lui Adrian Mutu au lucrat, pe vremuri, la Uzina Dacia Renault, și erau chiar vecini în cartier cu fostul director general, Constantin Stroe, aceștia nu au reușit să-l convingă să semneze transferul ”Briliantului” la Steaua. ”Îmi amintesc că nu puteam crede că domnul Stroe nu îmi semnează, nu mă așteptam la un refuz, eram convinsă că nu vom întâmpina probleme. Deși mi-a spus că, de acum încolo, va fi cu ochii pe Adrian, am plecat spre caså destul de supărată”, a menționat Rodica Mutu.

Cine i-a ales numele

“Întotdeauna am considerat că nu am dreptul de a comenta viaţa fratelui meu, pentru că îl respect. Totuşi, îmi doresc ca oamenii să-l perceapă aşa cum este el de fapt. Imaginea creată de media este departe de ceea ce reprezintă Adrian Mutu, de felul lui de a fi şi de aceea am decis să vorbesc”, a declarat sora fotbalistului. Laura a povestit cum s-au derulat evenimentele încă din perioada de dinaintea naşterii fratelui său, atunci când mama sa, Rodica, însărcinată în 6 luni cu Adrian, a întrebat-o dacă şi-ar dori un frăţior sau o surioară. Laura, care pe atunci avea patru ani, şi-a dorit mult un frate pe care să-l cheme Adrian. Era numele care-i plăcea cel mai mult, explicând şi de ce: “În acea perioadă, am fost la o petrecere unde am avut ocazia să mă joc cu un băieţel pe nume Adrian. Am fost atât de impresionată de acesta, încât mi-am dorit acest nume pentru fratele meu, iar mama a ţinut cont de asta”.

Îi schimba scutecele frăţiorului

Născut la data de 8 ianuarie 1979, Adrian Mutu a fost un copil cuminte şi sănătos. Pentru Laura, venirea pe lume a lui Adrian a reprezentat cea mai mare bucurie. A început să-şi petreacă tot mai mult timp în preajma micuţului, într-una din zile fiind surprinsă de mama sa chiar în pătuţul fratelui, încercând să-i schimbe scutecele: “Îl iubeam mult. Îmi plăcea să-l îngrijesc şi să mă joc cu el”.



Adi, în pijama după «Oaoa»

La numai trei ani şi jumătate, Adrian Mutu a plecat singur la şcoala unde studia sora lui. Îmbrăcat în pijama şi haine de iarnă, el a aşteptat-o pe “Oaoa” (aşa-i spunea la acea vreme) în faţa clasei, până ce a sunat clopoţelul. A reuşit în acest fel să-şi sperie părinţii, deoarece pentru a ajunge la şcoală trebuia să traverseze o stradă foarte circulată!

Mort după dulciuri

La vârsta de 7 ani, Adrian se oferea să meargă la piaţă, ori de câte ori mama sa avea nevoie de ceva. Deseori, nu găsea magazinul indicat, ci doar cofetăria, de unde îşi cumpăra suc şi prăjituri. Îi plăceau atât de mult prăjiturile, încât nu ezita să intre în cofetărie pentru a-şi satisface acest capriciu.

Se temea de apă

Adrian şi Laura au luat lecţii de înot, înainte de a se apuca de alte sporturi. La numai 4 ani, viitorului fotbalist îi era teamă să intre în apă, necesitând o atenţie deosebită din partea antrenorului. Ulterior, a început să-i placă atât de mult să înoate, încât era scos cu greu din bazin. Deşi se încheiau cele două ore de antrenament, Adi rămânea în apă, obligându-şi astfel antrenorul să intre după el pentru a-l scoate şi a-l duce la duşuri.

Totul despre copilăria lui Adrian Mutu. S-a bătut cu sora lui

”Atât eu, cât și Adi, suntem caractere puternice, firi ambițioase și, de aceea, în copilărie, ne-am mai și certat sau chiar ne-am bătut. Bine, atunci când am crescut și ne-am maturizat, lucrurile s-au schimbat. Ne confesam unul altuia, ne ceream părerea în anumite situații și ne ajutam cu ce puteam. în timp, am reușit să construim o relație deosebită. Evident că mai avem și discuții în contradictoriu, altfel n-am mai fi noi înșine. Însă, atunci când am avut nevoie de el, mi-a fost alături și invers”, ne-a relatat Laura.

A fost răsfățată la Milano

În primăvara lui 2000, Adrian Mutu și-a chemat sora la Milano, pentru a nu se mai simți singur. Bucuros că i-a sosit sora în vizită, acesta nu știa ce să-i mai cumpere sau pe unde s-o mai ducă, doar pentru ca Laura să aibă o vacanță de neuitat. ”Îmi amintesc cum mergeam prin Piața Duomo cu o mulâime de bagaje în mâini. Adi mă plimbase prin toate magazinele de firmă, de la pantofi, pâna la cosmetice și mi-a cumpărat tot ce mi-a plăcut. La un moment dat, priveam porumbeii din piață și, parcă, mă simțeam într-o altă lume. I-am spus fratelui: “Fra, parcă suntem în filmele cu bogătași!”, iar acesta mi-a replicat râzând: “ Soru-mio, dar chiar suntem bogați!”.

A intrat peste ea în cabina de probă

Tot în acea vizita la Milano, Laura a mai avut parte de un eveniment ce nu-l poate uita. Nerabdator la cumpărături, Adrian a intrat în cabina în care sora sa proba mai multe articole vestimentare. ”Eram într-un magazin Stefanel. Adi alegea, pentru mine, tot ceea ce-i plăcea: gecuțe din piele întoarsă, bluzițe, fuste, blugi și genți. Am intrat în cabina de proba, iar el îmi arunca hainele pe deasupra draperiei. La un moment dat, transpirasem tot probând haine și m-am așezat pe scaun câteva secunde. L-am vazut pe Fra intrand în cabină cu un braț de lucruri. Se grăbea și vroia să terminăm shopingul cât mai repede”, ne-a mărturisit sora celebrului fotbalist.

O făcea sa rădă la proba de machiaj Hotărât fiind să nu-și lase sora fără cosmetice de calitate, Adrian a dus-o pe Laura la magazinul Rinascente, situat lângă Domul din Milano. În timp ce acesteia i se făcea o proba de machiaj, fotbalistul împreuna cu prietenul sau Alin se măscăreau în toate felurile, pentru a o face să râdă. “Eram într-un raion de cosmetice și una dintre vânzătoare îmi făcea o probă de machiaj. Adi și Alin se tot plimbau pe scara rulantă, se strâmbau, râdeau și făceau glume. Vedeau că mă abțin cu greu să nu rad, dar nu se potoleau deloc. Subit, fratelui meu i-a dispărut zâmbetul, atunci când s-a apropiat un domn, cerându-i autograf. Fusese recunoscut. Atunci, n-am mai rezistat nici eu și-am râs cu lacrimi, întinzandu-mi rimelul”, povestește Laura.

I-a pus pastă de dinți în papuci

Într-una din zile petrecute de Laura la fratele său, a avut parte de mai multe surprize. ”Briliantului” îi placea s-o tachineze, astfel că s-a gandit la câteva năzdravenii. “M-am trezit de dimineață, mi-am luat papucii și mă îndreptam spre bucătărie, intenționând să pregătesc micul dejun. Pe hol, i-am auzit pe Adi și pe Alin sușotind și râzând pe infundate. Astfel, m-am dus în dormitorul în care erau cei doi și i-am vazut că au rămas surprinși, dar nu într-un mod tocmai plăcut. Îmi puseseră pastă de dinți în papuci și n-au vazut nici o reacție din partea mea. Ghinionul lor fusese faptul că eu nu-mi împinsesem picioarele până în vârful papucilor și nu am simțit nimic, deci nu aveam motive pentru a-i certa”, își amintește. râzând, Laura.

Vezi cele mai interesante povești de 1 Iunie, Ziua Copilului!

Scurta vacanță a Laurei la Milano a fost presărată de multe întâmplări hazlii. “Adi a fost tot timpul genul de om pus pe șotii. Astfel ,într-o altă zi, mă striga de zor din dormitorul său. M-am speriat, crezând ca s-a întâmplat ceva grav. Cand am împins ușa, mi-a cazut în cap un lighean umplut cu apă. Am rămas nemișcată, ligheanul stându-mi în cap precum o cască, fapt ce l-a determinat pe Fra să-mi spună”.