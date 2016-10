Trădătorul Generației de Aur, Iordănescu, îi dă o ”caldă” lui Hagi! Și confirmă adversitatea conducerii FRF față de ”Rege”

După ce a trădat Generația de Aur, rămânând în tabăra lui Răzvan Burleanu, motiv pentru care a fost apoi umilit de Gică Hagi și de Gică Popescu (acesta din urmă l-a unimit ”fantomă”), Anghel Iordănescu, fostul selecționer al României, caută să se pună bine cu foștii săi elevi. Generalul de mucava susține că l-a propus pe ”Rege” la cârma tricolorilor, după Euro 2016, dar șefii FRF s-au împotrivit.

„Nu ştiu dacă a fost cea mai bună soluţie. Nu ştiu dacă fotbalul nostru era pregătit pentru un antrenor străin. Cred în antrenorii români, cred că fotbalul românesc are nevoie de antrenori români. Ca să fiu sincer, nu am fost consultat la numirea noului selecţioner, dar nici nu se putea da de mine, am plecat în concediu după Euro. Pe undeva poate îi nedreptăţesc pe alţii, dar cred că puteam alege foarte bine din fotbalul nostru. Mă refer aici la Gică Hagi, la Reghe, la Dan Petrescu, la Andone, la Lăcătuş. Sunt mulţi antrenori care puteau să vină la echipa naţională. Am fost întrebat doar pe cine văd selecţioner după ce plec. Am pronunţat numele lui Hagi, iar preşedintele FRF nu a avut o reacţie de respingere sau de împotrivire. Mi-am spus punctul de vedere atunci”, a zis Iordănescu, la Digi Sport.