Tricolorii au fost puși la punct după ce Latovlevici s-a plâns de gazonul de pe Cluj Arena la la meciul cu Danemarca, scor 0-0.

Mircea Crăciun, managerul firmei care se ocupă de suprafața de joc de pe stadionul de categoria Elite, a declarat pentru Libertatea:

”Fotbaliștii naționalei ar trebui să înceteze să se mai lamenteze. Ar face bine să se concentreze mai mult la ceea ce au de făcut pe teren. Gazonul a fost de top, nu au fost gropi sau smocuri. Nu din cauza terenului nu au câștigat, cum nu din cauza ierbii a ratat Keșeru cu poarta goală.

Susținem naționala și ne-ar face plăcere ca jucătorii să nu se mai prevaleze de gazon. Ne-am săturat! S-au făcut eforturi uriașe pentru ca meciul să se dispute pe un teren la standarde europene. Îmi cunosc bine meseria, și ar fi bine ca și fotbaliștii să-și vadă de treaba lor! În România, toți ne pricepem la toate. Am făcut tot ce ne-a cerut Federația și jucătorii. Am tuns terenul în fiecare zi, iar după antrenamentul oficial l-am nivelat”.

”Suntem membri ESSMA (European Stadium and Safety Management Association), ne consultăm cu specialiştii de acolo, care lucrează cu marile stadioane din Europa, materialele pe care le-am folosit aici sunt cele care se folosesc în campionate puternice, precum Anglia, Spania sau Germania, pornind de la fertilizant, sămânţă, până la vopseaua pentru trasaj”

Mircea Crăciun, manager Eco Garden Construct

Latovlevici: ”Gazonul a fost catastrofal”

Iasmin Latovlevici riscă să-i nemulțumească pe șefii FRF. ”Gazonul ne-a pus mari probleme. A fost catastrofal. A fost ca iarba pe care o am eu în grădină! Asta nu e o scuză, ci doar o remarcă! Nu zic să fie perfect, dar nici cu gropi! Era totuși un meci de totul sau nimic, joci acasă, trebuie să îți iasă pasele.

Sunt multe lucruri care se întâmplă, e normal să îți mai scape câte ceva, dar treaba asta cu gazonul… de ce să alegi Clujul? Era și pista, nu se auzea nicio presiune de la oamenii din tribune!”, a declarat fundașul pentru Gazeta Sporturilor.

Federaţia Română de Fotbal a plătit pentru închirierea stanionul Cluj Arena circa 7.500 de euro, plus plata utilităţilor pentru antrenamentele oficiale, respectiv din ziua meciului. În ziua meciul, FRF a postat pe facebook o fotografie cu lucrările de pe stadion.



Tonul lui Latovlevici ne amintește de nemulțumirea tricolorilor de după meciul România – Danemarca 2-5 din preliminariile Euro 2004, când s-a jucat pe nisip.

Clasamentul grupei E

1. Polonia 5 4 1 0 12-6 13 2. Muntenegru 5 2 1 2 10-6 7 3. Danemarca 5 2 1 2 7-5 7 4. ROMÂNIA 5 1 3 1 6-4 6 5. Armenia 5 2 0 3 6-10 6 6. Kazahstan 5 0 2 3 3-13 2

Au mai rămas de disputat:

► 10 iunie 2017: Kazahstan – Danemarca (ora 19:00), Muntenegru – Armenia, Polonia – România (ora 21:45)

► 1 septembrie 2017: Kazahstan – Muntenegru (ora 19:00), Danemarca – Polonia, România – Armenia (ora 21:45)

► 4 septembrie 2017: Armenia – Danemarca (ora 19:00), Muntenegru – România, Polonia – Kazahstan (ora 21:45)

► 5 octombrie 2017: Armenia – Polonia (ora 19:00), Muntenegru – Danemarca, România – Kazahstan (ora 21:45)

► 8 octombrie 2017: Danemarca – România, Kazahstan – Armenia, Polonia – Muntenegru (ora 19:00)