Trophy Tour Eurobasket 2017 a ajuns în România. Trofeul va fi expus la Oradea și la Cluj-Napoca.

Începând de vineri, trofeul care va fi decernat campioanei FIBA Eurobasket 2017 se afla în România, în cadrul “Trophy Tour”, un amplu circuit, inițiat de forul continental, în care Cupa Nikolai Semashko ajunge prin toate țările participante la turneul final continental care se va derula în perioada 31 august – 17 septembrie.

Conform programului oficial stabilit de Federatia Romana de Baschet, astazi, cu ocazia debutului Campionatului European U20, Divizia B, intreceri care se vor derula, in perioada 14-23 iulie, in municipiul de pe malurile Crisului, trofeul FIBA Eurobasket 2017 va fi expus la Arena Antonio Alexe din Oradea, oferind astfel ocazia suporterilor locali, dar si celor 21 de delegatii participante la EC U20, sa admire trofeul celei mai importante competitii baschetbalistice europene.

În data de 15 iulie, trofeul va poposi in Cluj-Napoca, municipiu care va gazdui meciurile din cadrul Grupei C a FIBA Eurobasket 2017. Astfel, maine, cu incepere de la ora 12, Federatia Romana de Baschet in parteneriat cu Primaria Municipiului Cluj-Napoca organizeaza “Trophy Tour Eurobasket 2017”, Cupa Nikolai Semashko urmand sa fie expusa chiar langa ansamblul construit pe Bulevardul Eroilor cu simbolul #Eurobasket 2017.

La evenimentul organizat, maine, la Cluj-Napoca, vor participa legendarii baschetbalisti Petre Branisteanu, Nicolae Pirsu, Sorin Ardelean si Costel Cernat, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, precum si presedintele FR Baschet, Horia Paun.

Actualul trofeu FIBA Eurobasket, aflat la a treia versiune, poarta numele fostului presedinte FIBA Europe (intre anii 1967 – 1976) si vicepresedinte FIBA (intre anii 1960 si 1976), rusul Nikolai Semashko, si a fost prezentat oficial la tragerea la sorti a grupelor FIBA EuroBasket 2017, anul trecut, in noiembrie.

Pastrand aceeasi forma ca si precedenta versiune, trofeu cucerit in 2015 de nationala Spaniei, “Nikolai Semashko Trophy 2017” a fost creat in concordanta cu celelalte trofee continentale ce vor fi acordate de FIBA si urmeaza a fi decernate tot in 2017 in Africa, America si Asia.

Circuitul “Trophy Tour FIBA Eurobasket 2017” a debutat in urma cu trei luni, Cupa Nikolai Semashko fiind expusa la inceputul lunii aprilie la Riga. Din Letonia, trofeul european a trecut prin Islanda, Muntenegru, Ucraina, Polonia, Marea Britanie, Belgia, Ungaria, Slovenia, Lituania, Franta, Spania si Croatia, iar de astazi va fi expus in Romania.

De la Cluj-Napoca, trofeul european isi va continua circuitul pe cuprinsul Batranului Continent, ultima escala fiind in Turcia, gazda uneia dintre grupele FIBA Eurobasket 2017 dar si a fazelor eliminatorii si a finalei competitiei continentale.

