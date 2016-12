Țucudean vrea să revină la Dinamo: „Nu regret că am jucat la Steaua! Nici nu aș spune nu unei oferte de la Dinamo!”

Țucudean vrea să revină la Dinamo! George Țucudean, unul dintre jucătorii care au comis „sacrilegiul” de a juca la Steaua, după ce, în prealabil, trecuseră și prin curtea celor din Ștefan Cel Mare, ar vrea să îmbrace din nou tricoul în alb și roșu.

Țucudean este și pe lista de achiziții a celor de la Astra Giurgiu, care l-ar vrea ca înlocuitor pentru Denis Alibec, plecat la Steaua.

Țucudean a câștigat toate trofeele cu Steaua în sezonul 2013-2014, iar dinamoviștii nu i-au uitat și nici iertat trădarea. Țucudean a ajuns după aceea la Pandurii, dar și de acolo a plecat, după ce clubul gorjean a intrat în insolvență. Rămas fără club, Țucudean vrea din nou la Dinamo.

„Dacă alții mă contestă, e treaba lor”

„Nu regret că am semnat cu Steaua, pentru că am câștigat 3 trofee, am progresat în cariera mea de fotbalist. Dacă alții mă contestă e partea a doua, dar eu nu am niciun regret.

Activitatea lui Mutu la Dinamo e foarte bună. Ma bucur foarte mult că a ales să se întoarcă acasă, de când au venit el și nea Ando, lucrurile merg foarte bine, mai ales în derby-urile cu Steaua. Urmează să câștige campionatul, dar e foarte greu. Nu aș spune nu unei oferte de la Dinamo. Să îmi facă oferta și vedem”, a spus Țucudean la Sport.ro.

Atacantul arădean a jucat în sezonul de toamnă la Pandurii, unde a marcat cinci goluri și a dat trei pase ddecisive.