Turcii au anunțat un super-transfer: Dorin Rotariu, la Galata. Dinamovistul merge pe urmele unchiului

Turcii au anunțat un super-transfer: Dorin Rotariu la Galatasaray Istanbul! Dinamovistul merge pe urmele unchiului. Iosif Rotariu a fost primul român care a îmbrăcat tricoul „roș-galbenilor”, transferându-se pe Bosfor chiar în 1990.

„Am vorbit cu preşedintele clubului şi în viitor va ajunge un român la Galatasaray!”, a spus Gică Hagi zilele trecute. Deși multă lume s-a gândit că, dată fiind „intrarea” pe care o are oricând la Galata, Hagi ar fi vorbit despre un jucător de la echipa sa, Viitorul, turcii de la „Sabah” susțin că dinamovistul Dorin Rotariu ar fi ținta.

Dorin Rotariu are 21 de ani, șase goluri și două „assist-uri” în acest sezon. Micul Rotariu joacă la Dinamo din 2013 și, în această perioadă, a strâns 118 meciuri și 21 de goluri, nereușind niciodată să „explodeze”, să depășească bariera mediocrității, mai ales că toată lumea l-a văzut drept un fotbalist foarte talentat. Iosif Rotariu, unchiul său, l-a atenționat că ar fi cazul să plece, ca să nu se plafoneze. Dacă va ajunge la Galatasaray, Dorin Rotariu va fi al 12-lea român la echipa turcă după Iosif Rotariu, Gică Hagi, Gică Popescu, Iulian Filipescu, Adrian Ilie, Ionuț Luțu, Radu Niculescu, Florin Bratu, Ovidiu Petre, Gabriel Tamaș și Bogdan Stancu.

Mățel: „Am fost întrebat despre Dorin Rotariu”

Dorin Rotariu este jucătorul pe care Ionuț Negoiță visează să-l vândă cu 3 milioane de euro, mai ales că există riscul plafonării, iar în această toamnă și-a trecut în „palmares” și câteva ratări epocale. Pe seama lui Dorin Rotariu s-au mai vehiculat și alte posibile destinații, unele mai realiste – Heerenveen, Dinamo Zagreb -, altele mai degrabă niște utopii – Manchester United, Crystal Palace.

Alexandru Mățel, fundașul dreapta român de la Dinamo Zagreb, a declarat ieri că șefii grupării croate l-au întrebat de dinamovistul Dorin Rotariu. „Mi-aș dori să vină, vă dați seama, să am un român alături de mine, să mai vorbim și noi în limba noastră, să mai ieșim împreună, să mâncăm cu familiile. Am fost întrebat despre un jucător de la Dinamo, și cam atât tot, sper să vină alături de mine. Am fost întrebat de Dorin Rotariu și am vorbit foarte frumos de el. Am spus numai lucruri frumoase despre el, și acum rămâne să se înțeleagă, dacă se va înainta o ofertă”, a declarat Mățel.