Turneul final Euro 2017 de tineret U21 începe vineri în Polonia. Turneul ce se va desfășura în perioada 16-30 iunie va fi transmis în România de televiziunea Digi Sport. Meciurile se la Kielce (grupa A), Lublin (grupa A), Gdynia (grupa B), Bydgoszcs (grupa B), Tychy (grupa C, semifinală)

Krakow (grupa C, semifinală, finală)

Grupa A: Slovacia U21, Anglia U21, Polonia U21, Suedia U21.

Grupa B: Spania U21, Portugalia U21, Serbia U21, Macedonia U21.

Grupa C: Danemarca U21, Germania U21, Italia U21, Cehia U21.

În semifinale se califică echipele care câștigă grupele și cel mai bun loc 2.

