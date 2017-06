Turul Franței 2017. Etapele și favoriții la victoria finală. Competiția începe pe 1 iulie, în Germania, la Dusseldorf

Turul Franței 2017. Competiția începe pe 1 iulie, în Germania, la Dusseldorf. Va fi a patra oară când Le Tour va pleca la drum din Germania. Rutierii vor pedala într-un contratimp individual în lungime de 13 km.

Pentru prima dată în ultimii 25 de ani, cursa va trece prin toate cele cinci regiuni muntoase ale Franței, iar Col d’Izoard va găzdui în premieră un final de etapă.

E probabil ca Turul Franței 2017 să se decidă în penultima etapă, când Marseiile va fi scena unei bătălii finale între oamenii de general, aici fiind programat un contratimp individual de 23 km, ce se va încheia pe stadionul Vélodrome.

Organizatorii au programat cățărări mai abrupte, unele dintre ele plasate în prima săptămână.

Chris Froome va avea mai puțini kilometri de contratimp individual în care își va etala calitățile ce i-au adus minute bune în raport cu rivalii săi în acest an.

Traseu complet Turul Franței 2017

Etapa 1, Sâmbătă, 1 Iulie: Dusseldorf – Dusseldorf (ITT), 13km

Etapa 2, Duminică, 2 Iulie: Dusseldorf – Liege, 202km

Etapa 3, Luni, 3 Iulie: Verviers – Longwy, 202km

Etapa 4, Marți, 4 Iulie: Mondorf-Les-Bains – Vittel, 203km

Etapa 5, Miercuri, 5 Iulie: Vittel – Planche des Belles Filles, 160km

Etapa 6, Joi, 6 Iulie: Vesoul – Troyes, 216km

Etapa 7, Vineri, 7 Iulie:Troyes – Nuit-Saint-Georges, 214km

Etapa 8. Sâmbătă, 8 Iulie: Dole – Station des Tousses, 187km

Etapa 9, Duminică, 9 Iulie: Nantua – Chambery, 181km

Zi de pauză 1, Luni, 10 Iulie

Etapa 10, Marți, 11 Iulie: Perigueux – Bergerac, 178km

Etapa 11, Miercuri, 12 Iulie: Eymet – Pau, 202km

Etapa 12, Joi, 13 Iulie: Pau – Peyragudes, 214km

Etapa 13, Vineri, 14 Iulie: Saint-Girons – Foix, 100km

Etapa 14, Sâmbătă, 15 Iulie: Blagnac – Rodez, 181km

Etapa 15, Duminică, 16 Iulie: Laissac-Severac L’Eglise – Le Puy-en-Velay

Zi de pauză 2, Luni, 17 Iulie

Etapa 16, Marți, 18 Iulie: Le Puy-en-Velay – Romans-Sur-Isere, 165km

Etapa 17, Miercuri, 19 Iulie: La Mure – Serre-Chevalier, 183km

Etapa 18, Joi, 20 Iulie: Briancon – Izoard, 178km

Etapa 19, Vineri, 21 Iulie: Embrun – Salon-de-Provence, 220km

Etapa 20, Sâmbătă, 22 Iulie: Marseille – Marseille (ITT), 23km

Etapa 21, Duminică, 23 Iulie: Montgeron – Paris Champs Elysees, 105km

Favoriți Turul Franței 2017, conform ciclism.ro

Nairo Quintana (Movistar) – a încheiat pe podium în toate cele trei ediții ale Turului Franței la care a luat parte. Exact edițiile câștigate de Chris Froome. ”Pentru mine, Froome este în continuare marele favorit”, a spus Nairo Quintana. „Întotdeauna pregătește perfect Turul, esteo cursă în care a strălucit în anii trecuți și sunt convins că va fi în formă sută la sută la începutul lui iulie”. Sud-americanul i-a amintit pe Porte, Contador și Bardet drept candidați la victorie, alături de Simon Yates și Esteban Chaves (ambii Orica-Scott), Fabio Aru și Jakob Fuglsang (Astana).

Richie Porte (BMC) – a arătat cel mai bine pe tot parcursul anului dintre toți rutierii cu pretenții la tricoul galben. 2017 pare un sezon de grație în cariera sa; contratimp solid și performanțe uluitoare în acest an pe munte. Echipa sa, BMC, nu va putea alinia în Turul Franței o echipă pe măsura potențialului lui Richie Porte, iar acesta s-ar putea trezi în munți încolțit de Sky și Movistar.

Chris Froome (Sky) – triplu câștigător în ultimele patru ediții, Froome a avut o primăvară mai slabă ca niciodată din punct de vedere al rezultatelor. Nici în Dauphine nu a reușit să își apere titlul, în condițiile în care toate cele trei victorii ale sale din Le Tour au fost precedate de succese în Dauphine. Froome are o abordare total diferită în 2017, una ce ne aduce aminte de Lance Armstrong, care se prezenta la startul Turului cu puține zile de concurs în picioare. O explicație ar putea fi aceea că rutierul echipei Sky vrea neapărat dubla Turul Franței – Turul Spaniei în acest an. Echipa pe care o va avea alături va fi, probabil, din nou cea mai puternică pe munte, iar aici Mikel Landa și Geraint Thomas ar putea juca roluri foarte importante. Nu are nici o victorie în 2017!

Nairo Quintana

Alejandro Valverde (Movistar) – 11 victorii în 2017. Echipa puternică pe care o va avea alături; prezența lui Nairo Quintana o spun din nou că se poate transforma oricând într-un avantaj pentru Valverde, așa cum s-a întâmplat în 2008, când Carlos Sastre a câștigat Turul Franței pentru că adversarii săi au decis să îl supravegheze pe Frank Schleck, care era coechipierul lui Sastre și tricoul galben; traseul de anul acesta care nu are foarte multe etape de munte înalt.

Alberto Contador (Trek-Segafredo) – a avut evoluții constante, dar cam în toate cursele i-au lipsit acei wați în plus cu care își zdrobea adversarii în perioada de glorie 2008-2010. Rămâne de văzut dacă spaniolul va reuși să se implice cu adevărat în lupta pentru victorie în Turul Franței sau va bifa cel de-al 8-lea an fără victorie în Marea Buclă. Contador nu va avea nici la Trek-Segafredo ajutoare la nivelul celor pe care le au Froome, Quintana sau Valverde; lipsa unei victorii în 2017; lipsa unei victorii în Turul Franței din 2009 încoace.

Outiseri: Romain Bardet (AG2R), Jakob Fuglsang și Fabio Aru (Astana).