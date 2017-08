Astăzi se dispută meciurile din turul I al Cupei României. Petrolul și U Cluj intră în joc

Miercuri se dispută meciurile din turul I al Cupei României. Petrolul și U Cluj intră în joc. Partidele eliminatorii, într-o singură manșă, au loc de la ora 17.30.

Iată şi programul partidelor din această fază a competiţiei. Sunt angrenate echipele care au cucerit Cupa României, faza județeană.



ACS Transdor Tudora (BT) – CSM Bucovina Rădăuţi (SV)

CS Cimentul Bicaz (NT) – AS Viitorul Curiţa (BC)

AS Unirea Mirceşti (IS) – CSM Paşcani (IS)

FC 2007 Gîrceni (VS) – Sportul Chiscani (BR)

ACS Voinţa Cetate (BN) – AS FC Universitatea Cluj (CJ)

Progresul Şomcuţa Mare (MM) – CS Rapid Jibou (SJ)

AS Luceafărul Decebal (SM) – CS Diosig-Bihardiószeg (BH)

ACS FC Păpăuţi (CV) – AFC Odorheiu Secuiesc (HR)

AS Spicul Şeica Mare (SB) – ASF Zărneşti (BV)

AS Voinţa Biled (TM) – CS Nuova Mama Mia Becicherecu Mic (TM)

CS Şoimii Lipova (AR) – CS Millenium Giarmata (TM)

FC Voinţa Lupac (CS) – CS Inter Petrila (HD)

AS Recolta Dănceu (MH) – Ştiinţa Turceni (GJ)

CS Dunărea Calafat (DJ) – AS Milcov (OT)

AS Colibaşi (AG) – ACS Urban Titu (DB)

AS Gloria Gaz Metan Corneşti (DB) – FC Aninoasa (DB)

ACS Astra Plosca (TR) – AS Mihai Bravu (GR)

Bărăganul Ciulniţa (IL) – FC Agricola Borcea (CL)

ACS Regal Sport Club Ferdinand I (B) – Petrolul (PH)

CSO Bragadiru (IF) – ACS Înainte Modelu (CL)

CS Victoria Ianca (BR) – CSM Focşani 2007 (VN)

Viitorul Fântânele (CT) – ACS Pescăruşul Sarichioi Jr. (TL)

FC Buzău (BZ) – AS Zimbrul Slobozia Conachi (GL)

ACS Şurianu 1945 Sebeş (AB) – Unirea 1924 Alba Iulia (AB) nu se dispută

CS Juvenes Târgu Mureş (MS) – AS Unirea Cristuru Secuiesc (HR) nu se dispută

CS Posada Perişani (VL) – ACS Şirineasa (VL) nu se dispută