Box. Tyson Fury, campionul ”greilor”, renunță la centurile WBO și WBA!

Acuzat de dopaj, campionul mondial al ”greilor”, britanicul Tyson Fury, a anunțat că renunță la centurile WBO și WBA, câștigate în noiembrie anul trecut, după un meci cu celebrul Vladimir Klitschko.

Conform unui comunicat, această decizie a fost luată pentru ca boxerul britanic să se poată concentra asupra ”tratamentului medical și a restabilirii”.

În vârstă de 28 de ani, Tyson Fury, a admis ca a luat „multa cocaină” din cauza depresiei de care suferă. Acesta urma să fie privat de titlurile sale, după ce a anulat două meciuri cu fostul campion ucrainean Vladimir Klitschko.

„Cred că este corect și cinstit, și bun pentru box, să păstrez aceste titluri active și să permit altor pretendenți să se lupte pentru centurile vacante pe care le-am câștigat și apărat cu mândrie”, a declarat Fury în acest comunicat.

„Am câștigat aceste centuri în ring și cred că trebuie pierdute tot în ring, dar sunt incapabil să le apar în acest moment”, a precizat acesta, citat de hotnews.ro.

Depistat pozitiv la cocaina in 22 septembrie, Fury a anunțat a doua zi că renunță la lupta prevăzută în 29 octombrie împotriva lui Vladimir Klitschko, declarându-se „inapt medical de luptă”.

Lupta, prevazută în 29 octombrie, la Manchester, era foarte așteptată: Fury l-a învins la puncte, spre surprinderea generală, pe Klitschko la Dusseldorf in 28 noiembrie 2015, primind cele trei centuri WBA, WBO si IBF.

Ulterior, centura IBF i-a fost retrasă pentru că a acordat revanșa ucraineanului, în locul challengerului desemnat de International Boxing Federation.

Și-a anunțat retragerea, apoi s-a răzgândit

În 3 octombrie, britanicul și-a anutat retragerea, pe Twitter, pentru a reveni câteva ore mai târziu asupra deciziei. Ulterior, într-un interviu, a declarat că ia medicamente împotriva depresiei și că a consumat multă cocaină.

„Uite, am facut multe lucruri în viață. Am luat multă cocaină. Multă! Și de ce nu aș fi luat? E viața mea, nu? Fac ce vreau. Da, am luat. Mulți oameni iau”, a mărturisit pugilistul britanic.

Tyson Fury a fost suspendat provizoriu la 24 iunie de Agenția britanică antidoping (UKAD), după ce în februarie a fost detectată o substanță interzisăîn urina sa. Suspendarea a fost ridicată în așteptarea unei audieri prevăzute pentru 4 noiembrie.