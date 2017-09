Negocierile dintre FRF și Daum pentru rezilierea contractului de selecționer sunt dure. Președintele Răzvan Burleanu încearcă în disperare de cauză să încheie amiabil conturile cu antrenorul german.

”Toată lumea din Federație vrea schimbarea lui Christoph Daum, dar fără a-i plăti despăgubiri financiare. N-ar fi normal să i se dea lui Daum 200.000 de euro, cât ar fi cerut, pentru cinci săptămâni cât a mai rămas până la finalul contractului. Cu banii ăștia Federația organizează un campionat de juniori, iar Burleanu ar fi atacat și mai tare dacă i-ar plăti lui Daum.

Burleanu este conștient că rămânerea lui Daum pe banca naționalei și la ultimele două meciuri, cu Kazahstan și Danemarca, ar reprezenta o piatră de moară pentru el și conducerea Federației. Daum nu a reușit implementeze principiile nemțești. E greu să-i impui lui Alibec să nu glumească. N-a fost adus să creeze viitorul, avea obiectiv calificarea la Mondiale, iar locul 2 în grupă era accesibil. Să înceteze cu Euro 2020!”, susțin oameni importanți din structurile FRF.

”E vina noastră a tuturor că am încercat un model de antrenor din vest, dar care nu s-a adaptat la mentalitatea românească”

În birourile de la Casa Fotbalului se conturează interimatul Ionuț Badea – Mihai Stoichiță, pentru ultimele două meciuri din preliminariile CM 2018, cu Kazahstan (5 octombrie, Ploiești) și cu Danemarca (8 octombrie, deplasare). În discuție a mai fost și Daniel Isăilă, selecționerul reprezentativei de tineret, dar s-a considerat că numirea lui la naționala de seniori ar deregla lotul U21.

”Soluția interimatului este singura soluție viabilă în acest moment. E greu de luat o decizie sub presiune în privința viitorului selecționer. În plus, antrenorii care sunt pe lista Federației se află sub contract, iar cluburile nu ar fi dispuse să renunțe la ei după o zi pe alta”, a mai precizat federalul.

Pe lista scurtă a FRF, cu posibili înlocuitori ai lui Christoph Daum se află Cosmin Contra și Ladislau Bölöni. ”Mircea Lucescu, Cosmin Olăroiu și Gică Hagi ies din calcule. Au spus că nu vor să vină. La fel și Dan Petrescu, legat de un salariu foarte mare la CFR Cluj. Ca de obicei, ce-i bun e și scump”, cam așa sună calculele la Casa Fotbalului.