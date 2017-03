Spiritele au degenerat și pe aeroportul Le Bourget, la revenirea jucătorilor campioanei Paris Saint-Germain. Aceștia au fost nevoiţi să se confrunte cu suporterii furioşi care i-au aşteptat. Fotbaliştii au fost insultaţi violent înainte ca maşinile lor să fie atacate, iar mai multe vehicule au avut de suferit. În acest context foarte agresiv, toate vehiculele au făcut obiectul unui dispozitiv de securitate pentru a garanta ieşirea jucătorilor, a familiilor acestora şi a staff-ului clubului.

PSG fans confronting their players at the airport. ? pic.twitter.com/2UGGQ1F4LH

— Football__Tweet (@Football__Tweet) March 11, 2017