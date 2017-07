Un fost stelist a trăit trauma vieții: ”Porcule, nenorocitule, îți tăiem picioarele, îți luăm capul!”. Ura întrece orice limite în fotbalul românesc, unde nici binele propriei echipe nu poate întrece dușmănia purtată rivalilor.

Marius Baciu, fostul apărător al Stelei, și un antrenor care a pregătit inclusiv echipe din Liga 1, a trăit trauma vieții după ce a fost contactat de oficialii grupării CSM Școlar Reșița. Nemulțumiți că au ratat promovarea în Liga 2, în dauna celor de la Ripensia, conducătorii cărășenilor s-au gândit să aducă un tehnician experimentat, care să poată promova echipa.

Un fost stelist a trăit trauma vieții: „A fost sunat de pe numere necunoscute”

Marius Baciu a fost căutat de Ion Popa, edilul Reșiței, care l-a ofertat, dar, mai apoi, și de membrii galeriei, care au făcut orice să-l îndepărteze pe antrenorul vinovat că avea trecut „roș-albastru”!

„Marius Baciu a fost sunat de pe telefoane anonime şi ameninţat! «Să nu vii aici porcule, nenorocitule, îţi tăiem picioarele, îţi luăm capul». Păi, da’ aşa ceva am ajuns să facem? Nu aducem un antrenor că ne e frică?! De cine, de o gaşcă de nenorociţi?! Suntem nişte penibili de Liga a 3-a! Aştept să ne transformăm într-o echipă serioasă, cel puţin de Liga a 2-a”, a răbufnit Ion Popa, primarul Reșiței.

„Am observat în ultimele patru sau cinci zile, o furtună într-un pahar cu apă în Valea Domanului. Din nefericire, aici nu e nici Barcelona, nici Real Madrid sau AC Milan. Suntem la Reşiţa, un oraş care este în suferinţă şi care încearcă să revitalizeze sportul. Şi o facem cu sau fără acordul unora de prin oraş.

Din punctul meu de vedere, să vorbeşti despre fotbal la Reşiţa în acest moment este încă destul de ruşinos. Aş dori să clarific câteva discuţii care au apărut în ultima vreme. Da, sunt adeptul schimbării. Leontin Doană a dus echipa din Divizia D în Divizia C, ceea ce este un lucru lăudabil. A terminat pe locul al doilea în Divizia C şi la fel este un lucru lăudabil, dar, din păcate, locul al doilea este nepremiat.

Eu mi-aş fi dorit să promovăm în Divizia B, nu s-a întâmplat acest lucru şi am luat o decizie după ce m-am consultat cu Viorel Lolea. Ne-am hotărât să facem o schimbare ca să dăm un imbold echipei. Ne-am dorit să aducem un antrenor cunoscut la nivel naţional, dar n-a fost să fie aşa”, a spus, citat de Jurnalul de Caraş-Severin.

„Există alte entităţi sau oameni care se pricep mai bine la fotbal, care se pricep să facă treabă pe banii altora!”

„Am vorbit cu Marius Baciu, am avut discuţii cu Valentin Velcea de la Timişoara, dar şi cu Ionel Ganea. Însă, se pare că există alte entităţi sau oameni care se pricep mai bine la fotbal, care se pricep să facă treabă pe banii altora. Noi am stat doi ani în Divizia D şi am cheltuit un milion de euro ca să intrăm în Divizia C.

500 000 de euro pe an ca să jucăm cu Marga, cu Lupac sau mai ştiu eu ce sate unde dădeam cu parul după oi şi după vaci ca să iasă de pe teren. Am toată admiraţia pentru satele şi comunele din Caraş-Severin, unde oamenii fac eforturi că să facă fotbal, dar la ce bază sportivă avem în Valea Domanului, nu cred că trebuie să fie o mândrie pentru noi că am intrat din Divizia D în Divizia C.

În altă ordine de idei, cât timp eu voi fi la primăria Reşiţa, politica clubului nu o va face galeria. Putem să colaborăm şi am dat dovadă că am colaborat cu cei din galerie de nenumărate ori. Le-am dat bani să meargă la meciuri, i-am ajutat financiar şi am o relaţie bună cu ei, dar există o limită până la care ei pot să meargă, peste care nu le dau dreptul să treacă.

Unii dintre membrii galeriei sunt angajaţi ai CSM Reşiţa şi nu le permit să denigreze acest club. Dacă o fac, să o facă din exterior, să-şi caute alt loc de muncă, iar apoi să arunce cu noroi”, a mai adăugat Ion Popa.

