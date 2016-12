Robert Roszel spune lucruri trăsnite! Un nou ”Tândală” face furori în fotbalul românesc! Poreclit ”Rooney”, Roszel seamănă, de fapt, cu Claudiu Răducanu, devenit prilej de bancuri în fotbalul autohton prin ”perlele” pe care le-a emis!

Atacantului Robert Roszel (33 de ani) i se prevestea, încă din perioada junioratului, un viitor luminos în fotbal. A jucat pentru România Under-19, dar pasul de calitate n-a venit. A fost comparat cu Wayne Rooney mai degrabă pentru asemănarea fizică și pentru faptul că este tot vârf de atac, ca și englezul, decât pentru performanțele sportive.

Pe seama lui Roszel circulă mai multe povești haioase. Istorisile, venite din partea unor foști colegi de-ai acestuia, ne facem să credem că fotbalul românesc are un al doilea Claudiu Răducanu.

Fiind un produs al școlii de fotbal Someșul Satu Mare (1999-2000), Roszel a jucat la Olimpia din localitate, în perioada 2000-2004. Au urmat CFR Cluj (2004-2006), Gloria Bistrița (2006-2007), UTA (2007-2008), CSM Râmnicu-Vâlcea (2008-2009), FC Baia Mare (2009-2010), Diogyori VTK (2010-2011) și Cigand SE.

Robert Roszel spune lucruri trăsnite! A comandat ”bere fără plumb”!

Fotbaliștii de la Olimpia Satu Mare povestesc despre Robert Roszel ca despre un ”Tândală” al fotbalului românesc.



Pe când era la Olimpia, conducerea căuta să-l cu orice preț vândă pe Roszel în străinătate, astfel că îl tot ducea să dea probe afară. Într-o zi, șefii l-au anunțat: ”Vezi că mergem în Benelux”! Replica lui Roszel a fost uluitoare: ”În ce campionat joacă?”. Roszel confunda Țările de Jos (Belgia, Olanda și Luxemburg) cu o echipă de fotbal!

Tot din perioada Olimpia datează o altă poveste spumoasă. Cu ocazia zilei sale de naștere, Roszel a făcut cu bere, la o cârciumă din oraș. Unul dintre antrenorii secunzi nu consuma deloc alcool și l-a rugat să-i comande bere fără alcool. Roszel a găsit soluția, adresându-i-se chelnerului: ”Adu două lăzi cu bere, iar două beri să fie fără plumb”!

O altă întâmplare, de această dată cu Roszel pe post victimă. Antrenorul Remus Vlad l-a adus la prima echipă a Olimpiei (2000) și l-a întrebat: ”De unde ești?”. ”Din cămin”, a replicat Roszel, prilej pentru tehnician să îi roage pe colegi: ”Puneți mână de la mână, să îl ajutăm pe băiat, căci locuiește la orfelinat”! Cămin este însă o comună aflată la 4 kilometri de Carei (oraș care i-a dat pe jucătorul Eric Bicfalvi și pe arbitrul Istvan Kovacs).

Robert Roszel a fost la un pas să ajungă la Dinamo Kiev. ”Pe când aveam doar 19 ani, am fost la Kiev o săptămână, am dat probe de joc, însă conducerea echipei din Ucraina a oferit suma de 400.000 de dolari, iar preşedintele Mircea Govor a solicitat un milion. Cele două cluburi au sistat discuţiile, pentru că nu s-au înţeles la bani, iar eu am revenit la Olimpia”, a povestit Roszel.

foto: cigandse.hu

Joacă în Ungaria și marchează goluri fabuloase

În acest moment, Robert joacă în liga a doua din Ungaria, la Cigand SE, locul 18, din 20 de formații, 19 de puncte în 20 runde (liderul Akademia Pușkas are 39 de puncte). Din 2014 la echipa maghiară, atacantul din Căpleni a reușit 23 de goluri în 50 de meciuri, Recent, a reușit chiar un gol fantastic: a primit o mingea la 30 de metri de poartă, a preluat-o cu pieptul și a tras din întoarcere, fără nici o speranță pentru portarul advers în partida pierdută de echipa sa cu ZTE FC!