Un politician l-a lovit pe un arbitru minor cu telefonul în cap la un meci de fotbal din România! Victima a fost transportată de urgență la spital, informează ziarulprahova.ro.

Un arbitru aflat la începutul carierei nu va uita niciodată ce a pățit la un meci din județul Prahova. Alexandru Lepădatu, în vârstă de numai 15 ani, a fost delegat ca asistent la jocul CS Valea Doftanei – Rapid Mizil, din Superliga B Prahova. Jocul s-a întrerupt, în minutul 90+4, la scorul de 1-1, după ce un consilier local din Valea Doftanei a aruncat cu un telefon în capul asistentului și l-a umplut de sânge!

A fost nevoie de intervenția unui echipaj SMURD, care l-a transportat pe tânărul arbitru de urgență la spital, unde rana i-a fost cusută! Consilierul violent se numește Florin Șerban.

„Luni o să am certificatul medico-legal, o să depun o plângere apoi. Îmi place mult activitatea de arbitru, este o pasiune a mea, nu mă aşteptam să am parte de un asemenea episod. Am înţeles că este vorba despre un consilier local, cel care m-a lovit, dar nu contează cine este.

Să se gândească, dacă este părinte, cum ar fi reacţionat dacă era vorba despre copilul lui. Dacă este şi un oficial al comunei Valea Doftanei, atunci ce să mai zic”, a povestit tânărul asistent pentru ziarul „Prahova”.

Un politician l-a lovit pe un arbitru minor cu telefonul în cap la un meci de fotbal din România. Un alt „fluieraș” a fost amenințat cu cuțitul

Alexandru Lepădatu n-a fost singurul arbitru care a pățit-o pe raza județului Prahova în etapa de la finalul săptămânii. La finalul partidei AS Muntenii Câmpina – AS Românești, din Liga B Prahova, Seria Sud, scor 2-1, oaspeții au avut „grijă” de mașina centralului Adrian Moroiță, pe care au zgâriat-o.

Ca să fie și mai „convingător”, un personaj turbulent din anturajul celor de la Românești a scos un cuțit și l-a amenințat pe arbitru, dar, din fericire, n-a făcut nimic în plus.

De la începutul campionatelor de pe raza județului Prahova s-au mai înregistrat scandaluri la Bărcănești, Pușcași, Măgureni și Coșlegi.

Prahova nu e o excepție. Pe raza tuturor județelor au loc astfel de incidente la meciurile de fotbal.

