Un stelist s-a îmbogățit peste noapte: ”A primit trei milioane de euro!”

Un jucător al Stelei s-a îmbogățit peste noapte. A primit o sumă la care puțini au tupeul să se gândească măcar. Fotbalistul are asigurat acum traiul lui și a multor generații după el.

Mihai Pintilii s-a accidentat grav în meciul cu Concordia Chiajna și va sta departe de gazon până în 2017. Mijlocașul la închidere are însă suficient timp să-și numere banii pe care i-a câștigat de la Al Hilal.

Mihai Pintilii s-a transferat în vara anului 2014 la Al Hilal, fiind adus la recomandarea lui Laurențiu Reghecampf. După ce antrenorul a fost dat afară, nici jucătorul n-a mai avut viață lungă acolo. A fost împrumutat mai întâi la Pandurii, apoi la Hapoel Tel Aviv. De la începutul anului, s-a întors la Steaua. De când a plecat de la arabi, Pintilii s-a judecat pentru banii pe care-i avea de primit. Și, FIFA i-a dat câștig de cauză, jucătorul primind recent în cont suma de 3 milioane de euro.

„Tunul” reușit de Pintilii a fost dezvăluit indirect de Gigi Becali. În timp ce argumenta la televizor de ce Gnohere ar trebui să aleagă Steaua, creditorul „roș-albaștrilor” a dezvăluit și că Pintilii s-a îmbogățit.

„Dacă Gnohere va fi suspendat, nu știu ce să zic… El nu a greșit cu nimic. Are 4.000 euro salariu, 3.000, și băiatul vrea să-și facă și el viitorul. Pînă acum nu a jucat, are 28 de ani. Are soluția să vină în iarna la Steaua, să joace un an și să plece la arabi, să ia un milion de euro pe an.

Cum a făcut și Szukala, cum a făcut și Sănmărtean, cum a facut și Pintilii, care acum a luat 3 milioane de euro, a cîștigat la FIFA”, a declarat Becali.