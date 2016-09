Un tânăr român, student la două facultăți, aleargă 1.000 km într-o lună, pentru 3 cauze nobile / FOTO

Cristian Gheorghe și-a propus să strângă peste 3.000 euro pentru copiii bolnavi de cancer, protecția mediului și prevenția suicidului.



Cristian Gheorghe, student la două facultăți în România, respectiv Drept și Agronomie, va alerga, în luna octombrie, aproximativ 1.000 km în Portugalia cu scopul de a strânge fonduri pentru sprijinirea asociațiilor P.A.V.E.L., Agent Green și ARPS (Alianța Română de Prevenție a Suicidului).

În vârstă de 23 ani, vâlceanul Cristian Gheorghe și-a propus să adauge încă o experință sportivă în propriul palmares, traversând Portugalia din Cape Saint Vincent până la Santiago de Compostela în pas alergător. Traseul de 991 km va fi parcurs începând din 20 septembrie, Cristian aproximând că va ajunge la destinație în aproximativ o lună.

Pentru acest proiect, tânărul spune cu umor s-a pregătit treptat încă din copilărie, când alerga pe ulițele satului în care locuia bunica sa. În plus, traseul din Portugalia este cea de-a patra rută parcursă de Cristian anul acesta după un semimaraton și un maraton montan în România, dar și un maraton pe asfalt și un ultramaraton desfășurate în Alaska.

”În 2015 am parcurs Camino de Santiago (în Spania) și am aflat că există un traseu asemanator și în Portugalia. Întrucât am rămas profund impresionat de prima experiență, vreau să retrăiesc bucuria de anul trecut și să explorez locuri noi. Oamenii din Spania și Portugalia sunt foarte deschiși, blânzi, prietenoși, relaxați. În plus, am nevoie de soare după o vară petrecută în Alaska”, a declarat Cristian, aflat în această vară în Juneau, unde lucrează prin programul Work&Travel.