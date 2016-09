Tenismenul britanic Andy Murray a declarat vineri, după calificarea în turul trei la US Open, faptul că sunetul creat de noul acoperiş retractabil al arenei Arthur Ashe distrage atenţia jucătorilor şi creează dificultăţi în momentul returnării mingilor, notează BBC, citat de Mediafax.

În runda secundă a turneului american, Andy Murray (locul 2 în clasamentul mondial) l-a învins pe spaniolul Marcel Granollers (poziţia 45 ATP), scor 6-4 6-1 6-4, după două ore şi 25 de minute de joc.

Pe durata partidei, ploaia se auzea cum cade puternic pe acoperişul stadionului, aproape asurzitor, iar zgomotele din tribune reverberau pe teren. Noul acoperiş retractabil de la US Open a costat 150 de milioane de dolari.

„Auzul nostru este un factor foarte important atunci când jucăm, nu doar văzul. Sunetele ne ajută să percepem viteza mingii, efectul imprimat acesteia şi cât de puternic este lovită de către un jucător. Dacă am folosi căşti pe durata unui meci, ar fi un mare avantaj pentru adversarul care nu le utilizează. La început, nu am ştiut dacă sunt doar oameni care vor să ajungă în tribune pe durata pauzelor, dar apoi am realizat că se auzea ploaia. Uneori, abia puteam să aud zgomotul făcut de minge atunci când pleca din rachetă, din cauza ploii”, a declarat Murray, citat de BBC.

Britanicul în vârstă de 29 de ani, care urmăreşte al patrulea său titlu de Mare Şlem, a precizat că jucătorii se vor acomoda cu noile condiţii şi cu zgomotul suplimentar.

„Ca sportiv, asta trebuie să faci. Te adaptezi unor condiţii, diferite în fiecare săptămână. Sunt sigur că dacă feedback-ul va fi că spectatorii nu savurează meciurile la fel de mult, organizatorii vor analiza situaţia şi vor încerca să o schimbe. Dar dacă se aude OK la TV, aşa cum mi se pare, nu ştiu ce au zis fanii încă, cred că jucătorii se vor acomoda”, a spus Murray.

În turul al treilea de la US Open, Andy Murray va juca împotriva italianului Paolo Lorenzi (34 de ani, locul 40 ATP). Britanicul a fost campionul acestui turneu de Mare Şlem în 2012, iar în acest an a fost învingător la Wimbledon şi Jocurile Olimpice, precum şi finalist la Australian Open şi French Open.