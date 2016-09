Karolina Pliskova a reușit lovitura vieți la US Open, după ce a trecut în semifinalele competiției de numărul unu mondial, Serena Williams, sor 6-2, 7-6.

Victoria sportivei din Cehia clasată pe locul 10 WTA a avut darul de a o detrona pe Serena Williams de pe prima poziție în topul mondial, locul acesteia urmând să fie luat de Angelique Kerber (Germania).

„Când am venit la US Open, țelul meu era să trec de turul trei, cea mai bună performanță a mea la un Mare Șlem. Cred că a fost o decizie foarte bună să nu merg la Olimpiadă și să mă pregătesc pentru ultimul Mare Șlem al anului”, a mărturisit, după victoria cu Serena Williams, Karolina Pliskova.

Aceasta a adăugat: „Ce poate fi mai frumos decât să le bați pe ambele surori Williams la New York? Pentru spectatori, probabil că nu a fost rezultatul așteptat, dar pentru mine este cu adevărat ceva special. În mod evident, meciul cu Venus m-a ajutat foarte mult, nu atât el în sine, cât să mă obișnuiesc cu publicul american. Știam la ce să mă aștept, așa că m-am pregătit pentru asta. După ce am învins-o pe Venus, am știut că joc un tenis destul de bun încât să am șanse să înving pe oricine. Pot să spun de asemenea că meciul cu Serena a fost asemănator cu cel cu Venus. Până la urma este vorba de puterea serviciului și de viteza de execuție”.