US Open. Timea Babos, adversara Simonei Halep în turul al treilea. 2-0 pentru ”Simo” la directe

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul cinci mondial, o va înfrunta pe unguroaica Timea Babos în runda a treia a turneului US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, după ce aceasta a dispus cu 6-2, 6-4 de olandeza Richel Hogenkamp.

Babos, cap de serie numărul 31, s-a impus într-o oră și 17 minute.

Halep (24 ani) a învins-o pe Babos (23 ani, 34 WTA) în ambele dueluri de până acum, în 2013, în sferturi la Budapesta, cu 7-5, 6-1, și în 2015 în optimi la Guangzhou, cu 6-4, 6-0.

În runda a doua la US Open, Halep a trecut de cehoaica Lucie Safarova, cu 6-3, 6-4.

”Nu a fost un meci ușor. A fost dificil. La un moment dat am pierdut ritmul din cauza faptului că e stângace și nu e ușor de jucat împotriva ei. Știam că va fi dificil, pentru că luptă până la final”, a declarat Halep după meci, citată de site-ul WTA.

”Am jucat de multe ori împotriva ei și toate meciurile au fost strânse. Mă așteptam la acest lucru. Nu fost prea încântată de jocul meu de azi, dar mă bucur că am putut câștiga în două seturi și am putut încheia în momentele importante”, a mai spus Halep.

Simona Halep o conduce cu 4-1 pe Safarova, care a câștigat singurul meci în 2011, în turul al doilea la Toronto, cu 6-2, 6-4. Halep s-a impus în 2013 în semifinale la Nurnberg, cu 6-3, 0-6, 6-2, în 2014 în turul al treilea la Indian Wells, cu 6-2, 4-6, 6-4, tot în 2014, în optimi la Cincinnati, cu 6-4, 7-5, și acum la New York.

”Am pierdut ritmul, cum am mai spus, nu știam unde să stau, cum să lovesc mingea. Dar, în momentele importante am găsit ritmul, am lovit cum trebuia, iar serviciul m-a ajutat mult în momentele delicate”, a subliniat Halep.

Timea Babos a fost lider în prima parte a sezonului în circuitul feminin la numărul de ași reușiți, iar acum se află pe locul al treilea, cu 219 ași în meciurile din 2016, dar este și a cincea la numărul de duble greșeli, cu 185 în 51 de meciuri.